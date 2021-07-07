Sınırda kaçakçılık operasyonu! 9 milyon liralık kaçak eşya ve yedek parça ele geçirildi

A Haber muhabiri Filiz Uçan canlı yayında operasyonun detaylarını şöyle anlattı:

"Gümrük Muhafaza ekipleri yine başarılı bir operasyona imza attı. Yaklaşık 9 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi.

Ele geçirilenler arasında 36 binden fazla oto yedek parçası bulunuyor.