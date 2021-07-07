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Sınırda kaçakçılık operasyonu! 9 milyon liralık kaçak eşya ve yedek parça ele geçirildi

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 07.07.2021 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021
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Sınırda kaçakçılık operasyonu! 9 milyon liralık kaçak eşya ve yedek parça ele geçirildi

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda 9 milyon liralık kaçak eşya ve yedek parça ele geçirildi. Sınır hattından gelişmeleri A Haber muhabiri Filiz Uçan aktardı.

A Haber muhabiri Filiz Uçan canlı yayında operasyonun detaylarını şöyle anlattı:

"Gümrük Muhafaza ekipleri yine başarılı bir operasyona imza attı. Yaklaşık 9 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi.

Ele geçirilenler arasında 36 binden fazla oto yedek parçası bulunuyor.

184 litre alkollü içecekler, 3 kilo külçe gümüş, 697 cep telefonu, 2,5 uyuşturucu ve porselenler ele geçirilenler arasında.

Sınırda görevli Teo isimli köpek şüphelenilen TIR'da görevini yerine getirdi ve Türkiye kaçak eşyaların girmesine izin vermedi."

A Haber ekranlarına yansıyan görüntüler

A Haber ekranlarına yansıyan görüntüler

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