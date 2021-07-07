Sınırda kaçakçılık operasyonu! 9 milyon liralık kaçak eşya ve yedek parça ele geçirildi
ÖZEL HABER A Haber
Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda 9 milyon liralık kaçak eşya ve yedek parça ele geçirildi. Sınır hattından gelişmeleri A Haber muhabiri Filiz Uçan aktardı.
A Haber muhabiri Filiz Uçan canlı yayında operasyonun detaylarını şöyle anlattı:
"Gümrük Muhafaza ekipleri yine başarılı bir operasyona imza attı. Yaklaşık 9 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi.
Ele geçirilenler arasında 36 binden fazla oto yedek parçası bulunuyor.
184 litre alkollü içecekler, 3 kilo külçe gümüş, 697 cep telefonu, 2,5 uyuşturucu ve porselenler ele geçirilenler arasında.
Sınırda görevli Teo isimli köpek şüphelenilen TIR'da görevini yerine getirdi ve Türkiye kaçak eşyaların girmesine izin vermedi."
A Haber ekranlarına yansıyan görüntüler
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