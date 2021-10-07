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Son dakika: Dışişleri Bakanlığından İsrail'deki mahkemenin Mescid-i Aksa iddiasına flaş yanıt

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Giriş Tarihi: 07.10.2021 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021
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Son dakika: Dışişleri Bakanlığından İsrail’deki mahkemenin Mescid-i Aksa iddiasına flaş yanıt

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail'de bir mahkeme tarafından alınan Yahudilerin Mescid-i Aksa'da 'sessizce' ibadet etme hakkı olduğunu iddia eden kararı şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail'de bir mahkeme tarafından alınan Yahudilerin Mescid-i Aksa'da 'sessizce' ibadet etme hakkı olduğunu iddia eden kararı şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık açıklamsında şu ifadelere yer verildi;

"Sözkonusu kararın Mescid-i Aksa'da statükoyu aşındırmaya çalışan fanatik çevreleri daha da cesaretlendirmesi ve yeni gerginliklere yol açması dikkate alınması gereken, endişe verici bir ihtimaldir. Uluslararası toplumu bu yanlış, gayri hukuki ve tehlikeli karara ve Mescid-i Aksa'ya yönelik tüm provokasyonlara kuvvetle karşı çıkmaya çağırıyoruz."

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