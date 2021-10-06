CHP’li Hüseyin Yıldız kadın danışmanını darp etti

İlk vukuatı değildi. Sayın Kılıçdaroğlu 'kadına şiddete hayır' diyor. Soruyorum. Yıldız'ın bu tutum ve davranışının sonucu ne olacak? Bu ilk değil, ikinci kadına şiddet vakasıdır" diye konuştu. Torbalı Belediye Başkanlığı görevini yürütürken solunum rahatsızlığı nedeniyle vefat eden İsmail Uygur, kendisine adaylığı konusunda destek veren CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın kızı Ezgi Yıldız'ı özel kalem müdürü yaparak devlet memuru olmasını sağlamıştı.

Ezgi Yıldız, ardından Veteriner İşleri Müdürü olarak atanmıştı. Veteriner olmadığı gibi hukukçu da olmayan Ezgi Yıldız'ın son olarak belediyenin Hukuk İşleri Müdürü yapılması büyük şaşkınlık yaratmıştı. Sabah'ta yer alan habere göre, 2 yıllık halkla ilişkiler mezunu olan ve bunu 4 yıla tamamlamak için özel bir üniversitede hâlâ öğrenci olan Yıldız'ın hukuk eğitimi almadan belediyenin lehine ve aleyhine açılan davaları nasıl takip edeceği de merak konusu olmuştu.