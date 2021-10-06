CHP'li Hüseyin Yıldız kadın danışmanını darp etti
Parti teşkilatlarında meydana gelen taciz ve tecavüz olaylarını örtbas etmek için mağdurlara tehditler yağdırıp parayla susturmaya çalışan CHP'de yeni bir skandal daha yaşandı. Daha önce kadın danışmanını darp eden CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, bu kez ise başka bir kadın danışmanı E.Ş’yi dövdü.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, skandallarına bir yenisini daha ekledi. 6-7 sene önce kadın danışmanı S.B.'yi Ankara'da TBMM'deki odasında darp eden Yıldız, bu kez de başka bir kadın danışmanı E.Ş'yi, yine Ankara'da tokatladı.
İddiaya göre Yıldız, danışmanı E.Ş.'yi işten çıkaracağını söyledi. E.Ş. ise elinde ses kayıtları olduğunu söyleyerek, "Çıkaramazsın" cevabını verince, ikili arasında tartışma çıktı.
Bu sırada öfkesine hâkim olamayan CHP'li Yıldız danışmanını tokatladı. Polise giderek, uğradığı saldırıyı anlatan E. Ç., Yıldız'dan şikayetçi oldu.
BU İLK VUKUATI DEĞİL
Hüseyin Yıldız'ın 2015-2017 yılları arasında danışmanlığını yapan Sercan Seyhan, kendisinin de kadına şiddet olayına bizzat şahit olduğunu anlatarak, "İşle ilgili bir sorun yaşadığı kadın danışmanı S. B.'yi meclisteki odasında, gözümün önünde darp etti.
İlk vukuatı değildi. Sayın Kılıçdaroğlu 'kadına şiddete hayır' diyor. Soruyorum. Yıldız'ın bu tutum ve davranışının sonucu ne olacak? Bu ilk değil, ikinci kadına şiddet vakasıdır" diye konuştu. Torbalı Belediye Başkanlığı görevini yürütürken solunum rahatsızlığı nedeniyle vefat eden İsmail Uygur, kendisine adaylığı konusunda destek veren CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın kızı Ezgi Yıldız'ı özel kalem müdürü yaparak devlet memuru olmasını sağlamıştı.
Ezgi Yıldız, ardından Veteriner İşleri Müdürü olarak atanmıştı. Veteriner olmadığı gibi hukukçu da olmayan Ezgi Yıldız'ın son olarak belediyenin Hukuk İşleri Müdürü yapılması büyük şaşkınlık yaratmıştı. Sabah'ta yer alan habere göre, 2 yıllık halkla ilişkiler mezunu olan ve bunu 4 yıla tamamlamak için özel bir üniversitede hâlâ öğrenci olan Yıldız'ın hukuk eğitimi almadan belediyenin lehine ve aleyhine açılan davaları nasıl takip edeceği de merak konusu olmuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Açıköğretim üniversite öğrencileri dikkat! 2021-2022 AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Kayıt nasıl yapılır?
- 6 Ekim evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşı (parası) kaç ilde yattı?
- Hangi sigaralara zam geldi? Kent, Winston, Camel, Marlboro sigara fiyatları değişti! 6 Ekim sigara fiyat listesi!
- KYK wifi doğrulama sayfası neden gelmiyor? KYK wifi oturum açma nasıl, nereden yapılıyor?
- 2021-2022 KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? KYK burs başvuruları başladı mı, hangi tarihte?
- Baht Oyunu final mi yapıyor? Baht Oyunu ne zaman, hangi tarihte final yapılacak?
- "Ahı yerde kalmayacak, düşmanları tasaya düşecek" EDHO 200. bölüm fragmanı! Ahrette on parmağı yakasında...
- 5 Ekim sigara zammı son dakika: BAT zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu? Kent, Kent Slıms, Rothmans, Samsun, Maltepe yeni zamlı fiyatları...
- Valorant çöktü mü, neden açılmıyor? VAL 43 hatası nedir, ne anlama geliyor?
- İŞKUR'dan 3.300 TL ödeme fırsatı! İş öğrenmek isteyenlere bal gibi fırsat! 15 yaşını doldurmak yetiyor...
- Türk Telekom internet çöktü mü, neden açılmıyor? 5 Ekim internet neden çekmiyor, sorun mu var 2021?
- Öğrencilere 570 TL yardım! KYK 570 TL beslenme yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? KYK yemek parası başvuruları başladı mı?