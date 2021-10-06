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CHP'li Hüseyin Yıldız kadın danışmanını darp etti

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 06.10.2021 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021
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CHP’li Hüseyin Yıldız kadın danışmanını darp etti

Parti teşkilatlarında meydana gelen taciz ve tecavüz olaylarını örtbas etmek için mağdurlara tehditler yağdırıp parayla susturmaya çalışan CHP'de yeni bir skandal daha yaşandı. Daha önce kadın danışmanını darp eden CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, bu kez ise başka bir kadın danışmanı E.Ş’yi dövdü.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, skandallarına bir yenisini daha ekledi. 6-7 sene önce kadın danışmanı S.B.'yi Ankara'da TBMM'deki odasında darp eden Yıldız, bu kez de başka bir kadın danışmanı E.Ş'yi, yine Ankara'da tokatladı.

İddiaya göre Yıldız, danışmanı E.Ş.'yi işten çıkaracağını söyledi. E.Ş. ise elinde ses kayıtları olduğunu söyleyerek, "Çıkaramazsın" cevabını verince, ikili arasında tartışma çıktı.

Bu sırada öfkesine hâkim olamayan CHP'li Yıldız danışmanını tokatladı. Polise giderek, uğradığı saldırıyı anlatan E. Ç., Yıldız'dan şikayetçi oldu.

BU İLK VUKUATI DEĞİL
Hüseyin Yıldız'ın 2015-2017 yılları arasında danışmanlığını yapan Sercan Seyhan, kendisinin de kadına şiddet olayına bizzat şahit olduğunu anlatarak, "İşle ilgili bir sorun yaşadığı kadın danışmanı S. B.'yi meclisteki odasında, gözümün önünde darp etti.

İlk vukuatı değildi. Sayın Kılıçdaroğlu 'kadına şiddete hayır' diyor. Soruyorum. Yıldız'ın bu tutum ve davranışının sonucu ne olacak? Bu ilk değil, ikinci kadına şiddet vakasıdır" diye konuştu. Torbalı Belediye Başkanlığı görevini yürütürken solunum rahatsızlığı nedeniyle vefat eden İsmail Uygur, kendisine adaylığı konusunda destek veren CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın kızı Ezgi Yıldız'ı özel kalem müdürü yaparak devlet memuru olmasını sağlamıştı.

Ezgi Yıldız, ardından Veteriner İşleri Müdürü olarak atanmıştı. Veteriner olmadığı gibi hukukçu da olmayan Ezgi Yıldız'ın son olarak belediyenin Hukuk İşleri Müdürü yapılması büyük şaşkınlık yaratmıştı. Sabah'ta yer alan habere göre, 2 yıllık halkla ilişkiler mezunu olan ve bunu 4 yıla tamamlamak için özel bir üniversitede hâlâ öğrenci olan Yıldız'ın hukuk eğitimi almadan belediyenin lehine ve aleyhine açılan davaları nasıl takip edeceği de merak konusu olmuştu.

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