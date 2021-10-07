Japonya'nın F-35B savaş uçakları iniş ve kalkış testine girdi
Japonya dünya genelinde artan gerginliğe karşı savunmasını güçlendirmeye devam ediyor. Çin ve Kuzey Kore tehditlerine karşı gövde gösterisi yapan Japonya, F-35B savaş uçaklarının iniş ve kalkış testlerini gerçekleştirdi.
Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetlerine (MSDF) ait askeri gemide F35B savaş uçaklarının iniş ve kalkış testlerinin yapıldığı bildirildi.
Ülkenin batısında Yamaguçi eyaletindeki ABD İwakuni Hava Üssüne bağlı F35B'ler, MSDF'nin Pasifik Okyanusu'nda bulunan İzumi destroyerinde iniş kalkış testine girdi.
MSDF'den paylaşılan videoda F-35B jetlerinin, 250 metrelik İzumo güverte pistinde dikey iniş ve kalkış yaptığı görülüyor.
Helikopter taşıyıcısı olarak üretilen İzumo'nın, F-35B uçaklarının iniş ve kalkış yapabilmesi için uçuş güvertesi tadilatında olduğu, testlerin bu tadilat sürecinin bir parçası olduğu kaydedildi.
MSDF Komutanı Hiroşi Yamamura, düzenlediği basın toplantısında, tadilatın, "savaş uçaklarının operasyonel esnekliğini artıracağını" belirtti.
Yamamura, İzumo'nun "çok yönlü bir destroyer" olduğunu ifade ederek, ülke savunmasında kullanılabileceğini düşündüğünü dile getirdi.
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