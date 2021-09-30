Son dakika: MİT ve TSK'dan PKK'ya ağır darbe: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyindeki Metina'da düzenlenen operasyonda 3 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT ve TSK tarafından 27 Eylül'de Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.