30 Eylül 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MİT ve TSK'dan PKK'ya ağır darbe: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: MİT ve TSK'dan PKK'ya ağır darbe: 3 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.09.2021 Güncelleme Tarihi: 30.09.2021
ABONE OL
Son dakika: MİT ve TSK’dan PKK’ya ağır darbe: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyindeki Metina'da düzenlenen operasyonda 3 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT ve TSK tarafından 27 Eylül'de Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA