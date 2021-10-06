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Son dakika: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.10.2021
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Son dakika: Irak’ın kuzeyinde 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde 4 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, teröristlere ağır darbe indirilmeye devam edildiği belirtildi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde 4 PKK'lı teröristin daha topçu atışlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, böylelikle bölgede bugün etkisiz hale getirilen örgüt mensubu sayısının 8 olduğu duyuruldu.

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