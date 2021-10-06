Son dakika: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde 4 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, teröristlere ağır darbe indirilmeye devam edildiği belirtildi.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde 4 PKK'lı teröristin daha topçu atışlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, böylelikle bölgede bugün etkisiz hale getirilen örgüt mensubu sayısının 8 olduğu duyuruldu.
Teröristlere ağır darbe indirmeye devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 6, 2021
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha topçu atışları ile etkisiz hâle getirildi. Bugün bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 8 oldu. #MSB #TSK pic.twitter.com/fJPrrdWBwM