TÜGVA nedir? TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu kimdir? TÜGVA açılımı nedir?

ENES EMİNOĞLU KİMDİR?

TÜGVA'nın Genel Başkanı Enes Eminoğlu kimdir? İstanbul Fatih'te doğdu. 2003 yılında Eyüp Süper Lisesinden mezun oldu. 2008 yılında İngiltere'deki University of Wales'ta İşletme bölümünde lisans öğrenimini tamamladı. Enes Eminoğlu daha sonra 2010 yılında; İngiltere'deki University of East London'da Uluslararası İşletme bölümünde yüksek lisans öğrenimini tamamladı. 2014 yılında da Anadolu Üniversitesi İlahiyat bölümünü tamamladı. Eğitimine İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme doktora programında devam etmektedir.

Eminoğlu ayrıca uzun yıllar özel sektörde strateji danışmanlığı ve yöneticilik görevleri yapmıştır. Enes Eminoğlu, aynı zamanda başta ESKAD (Evrensel Sevgi ve Kardeşlik Derneği) ve İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Gençlik Kurulu (Genç İDSB) olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev aldı. TUGVA'nın kuruluşundan itibaren çeşitli çalışmalarda bulunan Eminoğlu, 2 yıla yakın Strateji Geliştirme Koordinatörü, akabinde Teşkilat Koordinatörü olarak görev aldı. 2018'de yapılan Genel Kurul sonucunda Genel Başkan olarak seçildi.

İyi seviyede İngilizce ve başlangıç düzeyinde Arapça bilen Eminoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.