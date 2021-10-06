TÜGVA nedir? TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu kimdir? TÜGVA açılımı nedir?
TÜGVA nedir? TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu kimdir? Büyükada’da gösterdiği faaliyetle gündeme gelen TÜGVA hakkında arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Açılımı Türkiye Gençlik Vakfı olan TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu kimdir? TÜGVA nedir? TÜGVA gençliğin sosyal, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve manevi gelişimlerini gözeterek, yenilikçi ve nitelikli insan oluşumuna katkı sağlamayı amaçlıyor. İşte TÜGVA nedir sorusunun cevabı!
TÜGVA nedir? TÜGVA açılımı nedir? TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu kimdir? Açılımı Türkiye Gençlik Vakfı olan TÜGVA hakkında araştırmalar sürüyor. 340 bini aşkın kayıtlı üyesi, 81 il, 404 ilçe temsilciliği ve 58 'Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu' bulunan vakıf, gençlere yönelik hizmetleriyle tanınıyor. TÜGVA'nın başkanlığı Enes Eminoğlu yapıyor.
TÜGVA NEDİR?
Genel merkez binasında, çalışma ofisleri, spor kompleksi, toplantı odaları, derslikler, sinema salonu ve 'TÜGVA kıraathanesi' bulunan vakıf, kültürel, sanatsal, sportif ve manevi yönden donanımlı ve bilinçli insanlar yetiştirmeyi amaç edindiyor.
340 bini aşkın kayıtlı üyesi, 81 il, 404 ilçe temsilciliği ve 58 'Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu' bulunan vakıf, "Türkiye'nin en büyük gençlik yapılanması" olarak biliniyor.
Vakıf, internet sitesinde en az 60 bin 784 etkinlik düzenlediğini, 480 bin 356 kişiye ulaştığını, 51 bin 131 'gönüllüyle' 81 ilde faaliyet yürüttüğünü belirtiyor.
TÜGVA AÇILIMI NEDİR?
Türkiye Gençlik Vakfı kısa adıyla TÜGVA, İstanbul merkezli gençlik ve öğrenci vakfı.
ENES EMİNOĞLU KİMDİR?
TÜGVA'nın Genel Başkanı Enes Eminoğlu kimdir? İstanbul Fatih'te doğdu. 2003 yılında Eyüp Süper Lisesinden mezun oldu. 2008 yılında İngiltere'deki University of Wales'ta İşletme bölümünde lisans öğrenimini tamamladı. Enes Eminoğlu daha sonra 2010 yılında; İngiltere'deki University of East London'da Uluslararası İşletme bölümünde yüksek lisans öğrenimini tamamladı. 2014 yılında da Anadolu Üniversitesi İlahiyat bölümünü tamamladı. Eğitimine İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme doktora programında devam etmektedir.
Eminoğlu ayrıca uzun yıllar özel sektörde strateji danışmanlığı ve yöneticilik görevleri yapmıştır. Enes Eminoğlu, aynı zamanda başta ESKAD (Evrensel Sevgi ve Kardeşlik Derneği) ve İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Gençlik Kurulu (Genç İDSB) olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev aldı. TUGVA'nın kuruluşundan itibaren çeşitli çalışmalarda bulunan Eminoğlu, 2 yıla yakın Strateji Geliştirme Koordinatörü, akabinde Teşkilat Koordinatörü olarak görev aldı. 2018'de yapılan Genel Kurul sonucunda Genel Başkan olarak seçildi.
İyi seviyede İngilizce ve başlangıç düzeyinde Arapça bilen Eminoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.
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