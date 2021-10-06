Green Card başvuru 2023 nasıl yapılır? DV-2023 Green Card başvuru ücretli mi? Green Card fotoğraf ölçüleri nelerdir?

GREEN CARD 2023 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bu sene Green Card başvuruları resmi olarak 6 Ekim – 9 Kasım 2021 arasında açık olacaktır. Başvurular, 6 Ekim günü saat 19.00'da başlayacak.

İngilizce olan başvuru sisteminde yapacağınız en ufak bir hata diskalifiye olmanıza sebep olacaktır. Formların yanlış doldurulması sebebi ile her yıl Türkiye'den yapılan başvuruların yaklaşık %20 kadarı kabul edilmektedir.

Form doldurma sırasında yapılan hatalar sebebi ile de bu sayının %30'u green card çekilişinde çıksa bile evrak tesliminde elenmektedir.