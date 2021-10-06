Green Card başvuru 2023 nasıl yapılır? DV-2023 Green Card başvuru ücretli mi? Green Card fotoğraf ölçüleri nelerdir?
Green Card başvuru 2023 yılında en çok araştırılan konulardan birisi oluyor. Green Card başvuru ücretli mi? Green Card fotoğraf ölçüleri nelerdir? Amerika Birleşik Devletleri’nde çalışmak ve yaşamak isteyenler için ABD Hükümeti Yeşil Kart piyangosu düzenliyor. Piyangoyu kazanan kişiler ABD’de yaşamaya hak kazanıyor. Peki; DV-2023 Green Card başvuru nasıl yapılır? Green Card başvuruları hakkında tüm merak edilen bilgiler haberimizde!
Green Card başvuru 2023 başladı mı? Green Card başvuru ücretli mi? Green Card fotoğraf ölçüleri nelerdir? DV-2023 Green Card başvuru dönemi başlıyor. ABD'de yaşama ve çalışma hayalleri kuran kişiler Green Card başvurusunda bulunacak. 2023 yılında ABD'de yaşama hakkı kazanacak kişilerin belirleneceği çekilişe yoğun bir katılımın olması bekleniyor. Başvuru işlemleri ise internet üzerinden yapılabiliyor. Peki; 2023 Green Card başvurusu nasıl yapılır?
GREEN CARD 2023 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Bu sene Green Card başvuruları resmi olarak 6 Ekim – 9 Kasım 2021 arasında açık olacaktır. Başvurular, 6 Ekim günü saat 19.00'da başlayacak.
İngilizce olan başvuru sisteminde yapacağınız en ufak bir hata diskalifiye olmanıza sebep olacaktır. Formların yanlış doldurulması sebebi ile her yıl Türkiye'den yapılan başvuruların yaklaşık %20 kadarı kabul edilmektedir.
Form doldurma sırasında yapılan hatalar sebebi ile de bu sayının %30'u green card çekilişinde çıksa bile evrak tesliminde elenmektedir.
Green Card başvurusu yapmak için aşağıdaki evraklar gerekir:
Taranmış Nüfus cüzdanı fotokopisi
Dijital olarak çekilmiş ve kaydedilmiş biyometrik fotoğraf - Taranmış olmamalıdır (50X50 mm boyutlarında, güncel, arka fon beyaz, gözlüksüz)
Evliyseniz eşinizin ve varsa 21 yaşından küçük tüm çocuklarınızın dijital olarak çekilmiş ve kaydedilmiş biyometrik fotoğrafı - Taranmış olmamalıdır (50X50 mm boyutlarında, güncel, arka fon beyaz)
Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Anne ,baba ve çocukların bilgilerini içermelidir.)
İkametgah Belgesi
Mezuniyet Belgesi
Green Card başvurusunu https://dvprogram.state.gov/ adresinden yapabilirsiniz.
GREEN CARD BAŞVURU ÜCRETLİ Mİ?
Green Card çekilişine katılmak amacıyla internet üzerinden, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı web sitesi üzerinden başvuru yapmak ücretsizdir. Ancak başvuru yapacak kişiler, başvuruyu yapmak için yeterli İngilizce bilgisine sahip değillerse, aracı kurumlara başvurarak onların yardımıyla da başvuru yapabilir. Bu gibi durumda da başvuru hizmetini satın almak için aracı kuruma ücret ödenmelidir.
Çekiliş sonucunda Green Card almaya hak kazanılırsanız, Amerika'ya gitmek amacıyla başvuru aşamasında bazı ödemeler yapılması gerekir.
GREEN CARD FOTOĞRAF ÖLÇÜLERİ NELERDİR?
1- Başvuru sahibi son 6 ay içinde çekilmiş tüm yüzü kaplayan bir fotoğraf getirmelidir. Tüm yüzü kaplayan fotoğraf direkt kameraya bakar şekilde çekilmiş olmalıdır.
Yüz, fotoğrafın yaklaşık yüzde 50'sini kapsamalıdır.
Fotoğrafın arka fonu beyaz renkte olmalıdır.
Fotoğrafın boyutları 50 mm x 50 mm olmalıdır ve baş fotoğrafın ortasında yer almalıdır. Saçın üst kısmından çenenin alt kısmına kadar olan baş mesafesi/uzunluğu 25 mm – 35 mm olmalıdır. Göz seviyesi de fotoğrafın alt hizasından itibaren 28 mm – 35 mm olmalıdır.
Fotoğraf başvuran kişiyi açık şekilde tanımlamalıdır.
Fotoğrafta gözlük takılmamalıdır.
Başvuru sahipleri düzgün giyinmiş olmalı ve şapka ve benzeri aksesuarlar takmamalıdır. Üniforma ya da başvuru sahibinin saçını veya başka özelliklerini kapayacak eşarp, baş örtüsü giyilmemelidir. Eğer başvuru sahibi baş örtüsü giymek zorunda ise, fotoğrafta iki kulak ve alın açıkça görünmelidir.
Fotoğraf çerçevesiz basılmalıdır.
Arka fonu desenli veya koyu renkli fotoğraflar kabul edilmez.
Hızlı çekim fotoğraflar ya da dijital kalite fotoğraflar kabul edilmemektedir. Fotoğraflar, standart muamele gerektiren film kullanılarak, standart tek lens refleks tipi fotoğraf makinası ile çekilmelidir.
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