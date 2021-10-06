Son dakika: ByLock'un lisans sahibi David Keynes hakim karşısında! Savunması "pes" dedirtti

ABD vatandaşı olduktan sonra Alpaslan Demir olan ismini değiştiren ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi olduğunu kabul eden David Keynes, savunmasında, "ByLock programını önce hakim ve savcı gibi büyük kişiler, üst düzey görevliler kullanıyordu. Daha sonra MİT bu programı çözünce ağustos itibarıyla tüm örgüt üyelerine yaydılar. Ama üst düzey üyeleri programdan çektiler." dedi.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savunma yapan Keynes, Atalay Candelen'in, kendisinin kimlik bilgilerini kullanarak ByLock programını kurduğunu 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Amerika'ya geçtiği zaman öğrendiğini söyledi.

Bununla ilgili Devlet Denetleme Kurulu'na bilgi verdiğini ancak ilgilenilmediğini savunan Keynes, şunları anlattı:

"Hanefi Avcı'ya söyledim, MİT'te çalışan arkadaşıma söyledim, kimse ilgilenmeyince Cumhuriyet gazetesinde biri vardı Uğur Mumcu'nun oğlu Özgür Mumcu, benim hakkımda yazı yazmıştı daha önce, ulaşamayınca ona da gazeteci İsmail Saymaz vasıtasıyla ulaşmak istedim. İsmail Saymaz haberi kendi yapmak isteyince onunla konuştum. Daha sonra Ali Aktaş isimli avukata vekaletname verdim, bilgilerimi paylaştım. Sonra bir anda benimle bağlantısını kesti. Mor Beyin'le meşgul oldu. Türkiye'ye gelmek düşüncem vardı ama sonra korktum. 2019 yılında avukatım Abdurrahman Bayramoğlu ile konuştum, onun aracılığıyla savcı beyle görüştüm. Onlar da olur verdiler, daha sonra Türkiye'ye geldim."

FETÖ ile ilgili geçmişini anlatan Keynes, "Haydar" isimli ev abisi vasıtasıyla üniversite sınavını kazandıktan 1 yıl sonra 1991 yılında cemaate girdiğini ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne döndüğünü dile getirdi. Keynes, savunmasına şöyle devam etti:

"İstanbul'da tanıştığım 'M.Ç. isimli bir kişi vasıtasıyla Ankara Gölbaşı'na yerleştim, 'Rahat edersin.' dediler. Grupta yaşı en küçük olan bendim. Diğer ev arkadaşlarım ODTÜ son sınıf öğrencileriydi. 'Haydar' daha sonra 'Yasin' isimli bir çocuğu, ders çalışmak için ilgilendikleri öğrencilerin başlarına koydu. Bu çocuklar da Balıkesir astsubay okulunu kazandı. 'Akif' diye bir isim de vardı 1991'de. İlgilendikleri öğrenciler ortaokul 3 öğrencileriydi. Fen lisesini kazanamayınca Balıkesir'deki 3 senelik askeri okula yönlendirdiler. Ben o zamanlar çocuktum. Ben de orta 3 öğrencisiydim cemaatin. Ben askeri sınava girmedim, arkadaşlarım girdi."

Mahkeme Başkanı'nın "Size askeri okula girin talimatında bulundular mı?" diye sorduğu Keynes, "Hayır. O zaman 18 yaşındaydım. 'Haydar' isimli kişi yönetti. Sonra 1997'de dershane müdürü oldu. Bana herhangi bir görev verilmedi o dönem." dedi.