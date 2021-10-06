Bakan Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu’nun videosunu paylaştı: Bunun adı şizofrenidir!

Türkiye'nin ana gündem maddelerinden biri de yeni anayasa tartışmaları... Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yasada bulunan ilk 4 maddenin değiştirilmesi fikrini sert ifadelerle eleştirmişti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN NET SORU!

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Biz yeni Anayasa diyoruz, birileri de çıkıyor 'Gerekirse ilk 4 maddeyi de değiştiririz.' diyerek hemen PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya çalışıyor. İlk 4 maddeyi değiştirme fikri CHP ve tüm CHP'lilerin iradesi midir, yoksa Kılıçdaroğlu'nun kişisel işi midir." ifadelerini kullandı.