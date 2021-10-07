İstanbul’da polis alarmda! Araçlar tek tek arandı

UYGULAMANIN BİLANÇOSU AÇIKLANDI

Uygulama kapsamında 149 bin 377 kişi sorgulanırken, aranan 449 kişi, yoklama kaçağı 268 kişi yakalandı. Yapılan denetimlerde 10 bin 411 gram uyuşturucu madde, 8 bin 403 adet uyuşturucu hap, 46 adet ruhsatsız tabanca ve tüfek 135 adet fişek ele geçirildi.

24 bin 694 araç ve bin 10 motosikletin denetlendiği uygulamada 924 araç ve motosiklet hakkında işlem yapıldı, 16 araç trafikten men edilerek toplamda 95 bin 180 TL para cezası kesildi. Huzur uygulamasında bin 186 iş yeri kontrol edilirken, 24 şahıs hakkında cezai işlem uygulanarak 5 bin 216 TL idari para cezası uygulandı.