Mavi kategoriye giren il sayısı 24’e yükseldi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu

Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı Uşak'ta da yüzde 75'i geçti. Böylece mavi il sayımız 24'e ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım." mesajına yer verdi.