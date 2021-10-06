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Mavi kategoriye giren il sayısı 24'e yükseldi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu

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Giriş Tarihi: 06.10.2021 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021
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Mavi kategoriye giren il sayısı 24’e yükseldi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı yüzde 75'i geçen il sayısının 24'e ulaştığını bildirdi.

Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı Uşak'ta da yüzde 75'i geçti. Böylece mavi il sayımız 24'e ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım." mesajına yer verdi.

Sakarya'da ise Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranının yüzde 65'i geçtiğini belirten Koca, "Sakarya'nın haritadaki rengi artık sarı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yüzde 75'i aşmak üzere yarışalım." ifadesini kullandı.


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