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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a diyalog çağrısı

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Giriş: 05.10.2021 17:22
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunlara ilişkin, "Biz sorunların uluslararası hukuka uygun olarak barışçıl yöntemlerle, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ve diyalogla çözülebileceğine inanıyoruz. Daha önceki muhataplarımızla olduğu gibi şimdiki muhataplarımızla da diyalog kanallarının açık olması en samimi temennimiz. Biz her şekilde diyalogdan yanayız" dedi.
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Bakan Akar’dan Yunanistan’a diyalog çağrısı
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