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Son dakika: AK Parti MKYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

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Giriş Tarihi: 05.10.2021 Güncelleme Tarihi: 05.10.2021
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Son dakika: AK Parti MKYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

Son dakika haberi... AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 17.00'de başladı.

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