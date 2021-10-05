3. doz BioNTech aşısı yapılacak mı? Gözler Sağlık Bakanlığı’nın korona aşısı kararında

3 DOZ İNAKTİF AŞI MI YOKSA 2+1 Mİ?

"Çalışma sonuçlanınca anlaşıldı ki 3 doz inaktif aşı ile 2 doz inaktif ve bir doz mRNA aşısı yapılmış kişiler benzer oranda korunuyor. Bunun yanında 3 doz aşı olmuş kişiler, 2 doz aşı olmuş kişilerden daha iyi korunuyor. 2 doz inaktif aşı olmuş vatandaşlarımızın 3'ncü doz ister mRNA ister inaktif aşı olmasının gerekli olduğu anlaşılmıştır. 2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımız için ise 3'üncüdoz çalışması yeni yapılmaktadır. Ancak ön sonuçlar, belirli süre sonra 2 doz mRNA aşısının da koruyuculuğunun düşebileceğini gösteriyor."