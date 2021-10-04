İşte İstanbul polisinin yeni kalesi! Tek merkez tek harekat

60 BİN METREKARELİK OTOPARK

Planlamalara göre; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün Hasdal Yerleşkesi'ndeki ortak alanlarında açık ve kapalı spor alanları, kapalı atış poligonları, bakım ve onarım blokları, havuz, helikopter iniş platformu, toplantı, brifing ve konferans binası, Cami, yemekhane, kafeterya ve diğer sosyal alanlar, Türk Evi, Polis Müzesi, misafirhaneler ve bir kreş binası yer alacak. İstanbul Emniyeti'nin Hasdal'a taşınmasıyla birlikte; Asayiş, Terör, Narkotik, Organize, Kaçakçılık, Bomba İmha, Siber Suçlar gibi başta olmak üzere bütün operasyonel birimler aynı yerleşkede görev yapacak.

İdari birimler de yerleşkede olacak. İstanbul Emniyeti Hasdal'da bulunan yerleşkeye taşındığında özellikle 1994 yılından bu yana Fatih Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde yaşanan otopark sorunu da ortadan kalkacak. Hasdal yerleşkesinin çizimlerine göre; yerleşkenin içerisindeki 60 bin metrekarelik alan otopark olarak kullanılacak. Emniyet İstihbarat birimi yerleşkenin içerisinde tek bir binada çalışacak. Projeye ilerleyen süreçte bazı yeni eklemeler yapılması da bekleniyor.