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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 3 Ekim 2021 vaka tablosu! Vefat ve aşılama rakamlarında son durum

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.10.2021 Güncelleme Tarihi: 03.10.2021
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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 3 Ekim 2021 vaka tablosu! Vefat ve aşılama rakamlarında son durum

Son dakika... Sağlık Bakanlığı 3 Ekim 2021'e ait koronavirüs vaka vefat ve aşılama rakamlarını içeren tabloyu duyurdu. Sosyal medyadan günün tablosunu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı konusunda daha hızlı hareket etmeliyiz. Toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere daha büyük bir ciddiyetle uymalıyız. İçinde bulunduğumuz dönemde hastalığın yayılması kolaylaştı. İyi haberler çift doz aşı oranının artmasına, maske ve mesafe kuralına uyulmasına bağlı." dedi. Türkiye'de vaka rakamları ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi vefat etti? Kovid-19 aşılamasında son durum ne? İşte detaylar...

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 3 Ekim 2021'e ait koronavirüs (KOVİD-19) vaka vefat ve aşılama rakamlarını içeren tabloyu duyurdu.

VAKA VE VEFAT RAKAMLARI

3 Ekim'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 27 bin 351 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 194 oldu.

194 kişi Kovid-19 nedeniyle vefat etti 194 KİŞİ KOVİD-19 NEDENİYLE VEFAT ETTİ

TEST SAYISI 350 SINIRINDA!

Bir günde toplam 348 bin 462 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 22 bin 4 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi.

En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 72,54 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 87,06 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 110 milyon 333 bin 793'e yükseldi.

"AŞILAMADA İLK SIRADA KIRKLARELİ VAR"

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 79,0 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli'ni Muğla, Ordu, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye takip etti.

"EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA"

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 46,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı, Batman, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Şırnak takip etti.

BAKAN KOCA'DAN MESAJ

Sosyal medyadan günün tablosunu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı konusunda daha hızlı hareket etmeliyiz. Toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere daha büyük bir ciddiyetle uymalıyız. İçinde bulunduğumuz dönemde hastalığın yayılması kolaylaştı. İyi haberler çift doz aşı oranının artmasına, maske ve mesafe kuralına uyulmasına bağlı." dedi.

GÜNÜN VAKA TABLOSU

2 EKİM 2021

1 EKİM

30 EYLÜL

29 EYLÜL

28 EYLÜL

27 EYLÜL

26 EYLÜL

25 EYLÜL

24 EYLÜL

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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