SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 3 Ekim 2021 vaka tablosu! Vefat ve aşılama rakamlarında son durum

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi.



En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 72,54 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 87,06 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 110 milyon 333 bin 793'e yükseldi.