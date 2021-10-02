Son dakika | Haftalık vaka sayıları açıklandı! İşte il il son durum
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık koronavirüs vaka sayısının olduğu haritayı paylaştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "18-24 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il il koronavirüs vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı. 18-24 Eylül arasında vaka yoğunluğu en çok artan 10 il Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Bursa, Bolu, Kars, Bartın, Kütahya, Kocaeli ve Bilecik oldu. Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 238,33, Ankara'da 394,70, İzmir'de 49,01 oldu.
İşte Bakan Koca'nın paylaşımı...
18-24 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz.
İŞTE VAKA SAYILARI EN ÇOK ARTAN İLLER
Bakan Koca, "18-24 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Bursa, Bolu, Kars, Bartın, Kütahya, Kocaeli, Bilecik. Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Tedbirler vazgeçilmez" mesajını paylaştı.
BAKAN KOCA: BUGÜN 110 MİLYON DOZU AŞTIK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün 110 milyon dozu aştık. Covid-19'a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında Avrupa'da 1, tüm dünyada 7'nci ülkeyiz" dedi.
Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19'a karşı uygulanan topla aşı sayısında 110 milyon dozu aştıklarını duyurdu. Koca, "Bugün 110 milyon dozu aştık. Covid-19'a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında Avrupa'da 1'inci, tüm dünyada 7'nci ülkeyiz. İlk 6 sırada, aşı üreticisi olan yüksek nüfuslu Çin ve ABD ile yine nüfusu yüksek ülkeler var" dedi.
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