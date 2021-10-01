Meclis ne zaman açılacak? 1 Ekim Meclis gündeminde neler var? 2021 TBMM Genel Kurulu toplantısı ne zaman?
Meclis ne zaman açılacak? TBMM Genel Kurulu, 16 Temmuz Cuma günü yapılan son gün mesaisinin ardından 2,5 aylık tatile girmişti. 16 Temmuz'da saat 14.00'te başladığı mesaisi aralıksız 24 saati aşan TBMM Genel Kurulu, 2,5 aylık aranın ardından yoğun gündem ile yeniden toplanacak. Peki, Meclis ne zaman açılacak? 1 Ekim Meclis gündeminde neler var? 2021 TBMM Genel Kurulu toplantısı ne zaman? İşte haberin detayları...
Meclis ne zaman açılacak? TBMM Genel Kurulu, gündemindeki kanun tekliflerini yasalaştırmak için 16 Temmuz saat 14.00'te başladığı mesaisi aralıksız 24 saati aştıktan sonra 2,5 aylık tatile girmişti. Meclis, yoğun bir gündemle yeniden mesaiye başlayacak. Peki, Meclis ne zaman açılacak? 1 Ekim Meclis gündeminde neler var? 2021 TBMM Genel Kurulu toplantısı ne zaman? İşte cevaplar...
MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?
16 Temmuz'daki son mesaisinin ardından tatile giren Meclis, 2,5 aylık aranın ardından 01 Ekim'de yani bugün başlayacak. TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 5. Yasama Yılı için bugün saat 14.00'te özel gündemle toplanacak.
Meclis'te ilk tören Meclis Atatürk Anıtı'nda yapılacak. Anıta çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.
MEB BAKANI MAHMUT ÖZER YEMİN EDECEK
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, birleşimi açmasının ardından sunuş konuşması yapacak. Şentop, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurula takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Başkan Erdoğan, TBMM Genel Kuruluna hitap edecek. Erdoğan'ın konuşmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yemin edecek.
Genel Kurul, daha sonra başka konuyu ele almadan çalışmalarını tamamlayacak.
MECLİS GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Meclis'in yeni yasama yılındaki ilk işi, 2020 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu Hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu'nu görüşmek olacak.
Bu arada 5 Ekim Salı günü siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.
Meclis'e 17 Ekim'e kadar 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi gelecek. Meclis Başkanlığına sunulacak bütçe, önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda daha sonra TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.
Meclis'i 2022 yılı bütçe görüşmelerine kadar yoğun bir gündem bekliyor. Meclis, ekim ayı boyunca önemli düzenlemeler için mesai yapacak.
Meclis'in bu süreçte en öncelikli işlerinden birinin, seçim kanunu ile ilgili değişiklikler içeren ve seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesini de öngören kanun teklifi olması bekleniyor.
Bütün toplumsal kesimlerin lehine, kolaylaştırıcı düzenlemeler de içeren vergi kanunlarına ilişkin kanun teklifinin, TBMM Başkanlığına sunulması öngörülüyor.
PARİS İKLİM ANLAŞMASI, MECLİS'İN ONAYINA SUNULACAK
İklim değişikliğiyle mücadeleyi içeren Paris İklim Anlaşması'nın ekimde Meclis'in onayına sunulması planlanıyor. Paris İklim Anlaşması'nı onaylayan ülkelerin, küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmak ve 2050'ye kadar sera gazı emisyonlarını sıfırlamak için taahhütlerini hayata geçirmesi gerekiyor.
DEZENFORMASYON VE NEFRET SÖYLEMİNE KARŞI HUKUKİ DÜZENLEME
Dezenformasyon ve nefret söylemiyle mücadele amacıyla sosyal medyaya yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin Meclis'e sunulması bekleniyor. Bu kapsamda uluslararası örnekler de incelenerek, kişisel verilerin ve kişilik haklarının korunacağı, gerek geleneksel gerek yeni iletişim mecralarındaki itibarsızlaştırma, karalama, yalan ve iftira kampanyalarına karşı hukuki düzenleme yapılacağı belirtiliyor.
SPOR KULÜPLERİNE MALİ ŞEFFAFLIK
Yeni yasama yılında, spor kulüplerine yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin de Meclis gündemine gelmesi için çalışma yürütülüyor. Taslak çalışmaya göre, spor kulüpleri için mali şeffaflık hedefleniyor. Kulüp yöneticilerinin, kendi dönemlerindeki borçlarından sorumlu olması, kulüplerin dernek statüsünden çıkarılarak anonim şirket gibi yönetilmesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığınca denetlenmesi öngörülüyor.
Siyasi Partileri Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifi, Yargı Reformu Strateji Eylem Planı'nın kapsamındaki yeni yargı reformu paketi ile psikologluk mesleğinin uygulamalarındaki gerekliliklerin kanunlarla belirlenmesine yönelik düzenlemenin de Meclis'e sunulması planlanıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Meclis ne zaman açılacak? 1 Ekim Meclis gündeminde neler var? 2021 TBMM Genel Kurulu toplantısı ne zaman?
- Cuma hutbesi 1 Ekim 2021! Diyanet Cuma hutbesi konusu nedir? Türkçe-Arapça tam metni...
- Marsilya Galatasaray maç özeti! UEFA Avrupa Ligi Marsilya GS özet, önemli anları!
- 2022 asgari ücret zammı için geri sayım! Yeni yılda ne kadar olacak? Milyonlar bu kararda…
- Marsilya GS maçı iptal mi? Marsilya Galatasaray maçı iptal oldu mu?
- 2021 Eylül ayı enflasyon beklentisi nasıl? Eylül ayı enflasyon ne zaman açıklanacak?
- Fenerbahçe Olympiakos maç özeti golleri! FB Olympiakos özet, goller, önemli anlar!
- Marsilya GS canlı izleme yolları! 30 Eylül UEFA Avrupa Ligi O.Marsilya Galatasaray canlı yayın!
- Marsilya Galatasaray şifresiz veren kanallar hangileri? Marsilya GS maçı şifresiz izleme yolları!
- Citroen Ami fiyatı ne kadar oldu? Ehliyetsiz kullanılan Citroen Ami Türkiye fiyatı kaç TL?
- Emeklilikte 1261 gün formülü! Emekli maaşını ikiye katlayabilirsiniz! 2000’den sonrası çok kritik…
- FB Olympiakos şifresiz veren kanallar listesi! Fenerbahçe Olympiakos şifresiz yayın var mı?