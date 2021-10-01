Meclis ne zaman açılacak? 1 Ekim Meclis gündeminde neler var? 2021 TBMM Genel Kurulu toplantısı ne zaman?

Meclis'i 2022 yılı bütçe görüşmelerine kadar yoğun bir gündem bekliyor. Meclis, ekim ayı boyunca önemli düzenlemeler için mesai yapacak.

Meclis'in bu süreçte en öncelikli işlerinden birinin, seçim kanunu ile ilgili değişiklikler içeren ve seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesini de öngören kanun teklifi olması bekleniyor.

Bütün toplumsal kesimlerin lehine, kolaylaştırıcı düzenlemeler de içeren vergi kanunlarına ilişkin kanun teklifinin, TBMM Başkanlığına sunulması öngörülüyor.