Melih Altınok: Doktor Hanım mı yoksa bizimkiler mi daha iyi kıvırttı?

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Türk Tabipler Birliği'nin Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Banu Küçükpolat hakkındaki suç duyurusuna tepki gösterdi.

İşte Melih Altınok'un "Doktor Hanım mı yoksa bizimkiler mi daha iyi kıvırttı?" yazısı...

Türk Tabipler Birliği, kadın programında göbek atan bir hekim hakkında disiplin cezası verilmesini istemiş.

Hanımefendi mesleğin itibarıyla oynuyormuş.

Görüntüleri izledim. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Banu Küçükpolat mesleğin onuruyla falan değil bildiğiniz Seda Sayan'la oynuyordu.

Kaldı ki mesleğin itibarıyla kimin oynadığını pandemide daha iyi anladık.

Söylemeye gerek var mı?

Hastanelerin kapısına "aşızsızlar giremez" uyarıları asıldığında, yani açıkça hasta seçildiğinde "Ama hipokrat..." bile diyemeyen kimdi?

Ya da ilaç mümessili "doktorlar" reklamlarda boy gösterirken susan..? Hastalarına, sağlık bakanlığının, akademinin ve DSÖ'nün talimatları dışında şifa arayan değerli hekimlerimizi cezalandıran, susturan faşistler?

Faşist dedim de alakasız şekilde aklıma geldi...

Meslek hayatı boyunca sırtını dayadığı darbeci harbiyeliler duman olunca pandemide şansını tıbbiyede deneyen Fatih Altaylı da Banu Hanım'a destek çıkmış.

"Hekimler eğlenemez mi? Siz dans etmediniz mi, hiç göbek atmadınız mı! Atmadıysanız atın. Rahatlarsınız" diye özgürlükçü pozları kesiyor...

Tabii Habertürk'ten evde dans ettiği görüntüleri paylaştığı için kovulan spiker Hande Sarıoğlu durur mu... Yapıştırıyor cevabı:

"E siz değil miydiniz evimde arkadaşlarımla göbek attım diye savunmamı isteyen?"

Evet, Fatih Bey okurunun böyle mantıki çelişkileri önemsemeyeceğini bildiği için rahat hareket ediyor...

Cümbüşe dalmadan edemeyen Ahmet Hakan'sa mazisinin elini kolunu bağladığını hatırlatarak adeta "yerim dar yoksa..." diyor.

Dün hekim hanımla birlikte gerdan kırdığı yazısının altına şu ibretlik notu düşmüştü:

"Bir süre önce 'göbek atan spiker' olayında farklı bir tutum sergilemiştim. Bu konuda bir doktrin değişikliğine gitme kararı almış bulunmaktayım. Çok sekter davranmışım spiker olayında. Pişmanım ve pardon diyorum."

Kim daha iyi kıvırıyor, karar sizin?

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