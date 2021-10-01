Önder Aytaç Bosna Hersek’teki okulların FETÖ bağlantısını ifşa etti! Global Education ve Richmond Park Education...

ABD VE İNGİLTERE EKSENİNDE FETÖ OYUNU! "YALANIN BİR DİĞER ÇEŞİDİ..."

"İngiliz şirketi aldı, Amerikan şirketi aldı, diyorlar ama o da dünyanın pek çok yerinde söyledikleri yalanın bir diğer çeşidi. Herkes biliyor kimlerin aldığını ya da almadığını. Mustafa Özcan, Talip Küçük, Mustafa Yeşil konsorsiyumu ya da bir çeşit diğer benzeri." sözler ile açıklamasına devam eden Aytaç, "Bosna Sema Eğitim Kurumları" olarak bilinen FETÖ bağlantılı okulların önce ABD merkezli "Global Education" ve ardından İngiliz "Richmond Park Education" şirketine satıldığını itiraf etti.