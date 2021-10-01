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Önder Aytaç Bosna Hersek'teki okulların FETÖ bağlantısını ifşa etti! Global Education ve Richmond Park Education...

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 01.10.2021 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021
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Önder Aytaç Bosna Hersek’teki okulların FETÖ bağlantısını ifşa etti! Global Education ve Richmond Park Education...

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu ve Türkiye'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan Önder Aytaç, Bosna Hersek'te iki kez el değiştirdiği bilinen FETÖ bağlantılı eğitim kurumlarına ilişkin açıklama yaptı. Aytaç, "Global Education ve Richmond Park Education" üzerinden ABD ve İngiltere ekseninde dönen kirli oyununu deşifre etti.

2014'te firar ettiği bilinen Önder Aytaç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'teki okulların FETÖ bağlantısını açıkça kabul ederek, "Bosna'daki hizmet hareketine ait okullar borç batağında mı? Bosna'daki öğretmenleri köle olarak mı görüyorsunuz? Neden maaşlarını çok az veriyorsunuz? Kıdem tazminatlarını ödemiyorsunuz? Bosna'da restoran ve turizm şirketi vb. işletmeler açmak ne zamandan beri hizmet oldu?" ifadesini kullandı.

ABD VE İNGİLTERE EKSENİNDE FETÖ OYUNU! "YALANIN BİR DİĞER ÇEŞİDİ..."

"İngiliz şirketi aldı, Amerikan şirketi aldı, diyorlar ama o da dünyanın pek çok yerinde söyledikleri yalanın bir diğer çeşidi. Herkes biliyor kimlerin aldığını ya da almadığını. Mustafa Özcan, Talip Küçük, Mustafa Yeşil konsorsiyumu ya da bir çeşit diğer benzeri." sözler ile açıklamasına devam eden Aytaç, "Bosna Sema Eğitim Kurumları" olarak bilinen FETÖ bağlantılı okulların önce ABD merkezli "Global Education" ve ardından İngiliz "Richmond Park Education" şirketine satıldığını itiraf etti.

OKULLAR SON 5 YILDA İKİ KEZ EL DEĞİŞTİRDİ

Bu arada, Bosna Hersek'te "Bosna Sema Eğitim Kurumları" ismiyle faaliyet gösteren okullar, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından ilk önce ABD merkezli "Global Education" şirketine satılmış, arkasından da İngiliz "Richmond Park Education" isimli şirkete devredilmişti.

Son 5 yılda iki kez el değiştirdiği bilinen okullar her defasında FETÖ bağlantısını inkar etmişti.

Darbe girişiminin ardından büyük ölçüde öğrenci kaybeden bu kurumlarda görev alan kişilerin de FETÖ bağlantısının bulunması dikkat çekmişti.

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