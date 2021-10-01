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Diyarbakır merkezli 5 ilde PKK/KCK operasyonu: 12 şüpheli gözaltında

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Giriş Tarihi: 01.10.2021 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021
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Diyarbakır merkezli 5 ilde PKK/KCK operasyonu: 12 şüpheli gözaltında

Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı, silah ve patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün kurye ve iş birlikçi yapılanmasına yönelik 5 ilde operasyon düzenlendi.

Diyarbakır merkezli 5 ilde belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda silah ile patlayıcı madde yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Adreslerinde bulunamayan 2 kişinin yakalanması için çalışmaları sürüyor.

Şüphelilerin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgusu devam ediyor.

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