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Sınav sorularını çalan 12 şüpheli gözaltında

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Giriş Tarihi: 01.10.2021 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021
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Sınav sorularını çalan 12 şüpheli gözaltında

Son dakika haberi...FETÖ’nün Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA) soruşturması kapsamında sınav sorularını alan 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2012'de Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA) soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi. Sınav sorularını alarak kazandığı belirlenen 12 FETÖ/PDY üyesi hakkında 9 ilde gözaltı kararı verildi.

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