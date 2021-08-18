Başkent’te PKK/KCK soruşturması: Gözaltılar var!

Bu çerçevede, sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütü adına eylem ve faaliyetler yürüten terör örgütünü destekleyici, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan başta olmak üzere örgüt üyelerini sahiplenerek sosyal medya üzerinde güncel ve diri tutma gayreti içerisinde oldukları belirlenen 7 zanlı ile ilgili yakalama kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda pek çok örgütsel belge ve dijital materyale ele geçirilirken, kaçak zanlının yakalanmasına ilişkin operasyon başlatıldı.