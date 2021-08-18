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Başkent’te PKK/KCK soruşturması: Gözaltılar var!

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Giriş Tarihi: 18.08.2021 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021
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Başkent’te PKK/KCK soruşturması: Gözaltılar var!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, sosyal medya hesapları üzerinden 'PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası' yaptığı tespit edilen 6 zanlı gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu aracılığıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde; PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütünün ve örgüte müzahir kitlenin çalışmalarının deşifre edilmesine ilişkin operasyon gerçekleştirildi.

Bu çerçevede, sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütü adına eylem ve faaliyetler yürüten terör örgütünü destekleyici, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan başta olmak üzere örgüt üyelerini sahiplenerek sosyal medya üzerinde güncel ve diri tutma gayreti içerisinde oldukları belirlenen 7 zanlı ile ilgili yakalama kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda pek çok örgütsel belge ve dijital materyale ele geçirilirken, kaçak zanlının yakalanmasına ilişkin operasyon başlatıldı.

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