Sözde ’Bilgi Evinden’ KCK’nın sözde ’yargılama’ ve ’kararları’ çıktı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı bilgi evinin tavan arasında ele geçirilen ajandada çatı yapılanması ve KCK'nın yaptığı sözde yargılama ve kararlara ilişkin ortaya çıkan notlarda, Cumhuriyet Başsavcılığınca isimleri bulunan 3 kişi hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Diğer 4 kişi hakkında da yine aynı suçtan aynı ceza istemiyle hazırlanan iddianame ise 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.