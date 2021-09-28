Fransa ile Yunanistan’dan 3 savaş gemisi anlaşması! Hedefleri Akdeniz ve Orta Doğu

ABD'nin 10 yıldan fazladır Çin'e ve Pasifik bölgesine yönelik stratejisi olduğunu ifade eden Macron, Avrupalıların savunma konusunda kendi bağımsızlığını elde etmesi gerektiğini, bunun meşru olduğunu ve ABD ile ittifaka alternatif oluşturmadığını belirtti.