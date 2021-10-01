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İlhan Daner kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Ünlü oyuncu İlhan Daner filmleri hangileri?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.10.2021
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İlhan Daner kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Ünlü oyuncu İlhan Daner filmleri hangileri?

İlhan Daner kimdir? Yeşilçam’da birçok komedi filmine imza atmış ünlü oyuncu İlhan Daner hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gören ünlü oyuncunun vefatını şarkıcı Betül Demir paylaştı. Tiyatro sahnelerine ve sinema filmlerine adını yazdıran İlhan Daner’in kim olduğu merak ediliyor. Peki; İlhan Daner kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? İşte detaylar!

İlhan Daner kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Ünlü oyuncu İlhan Daner hayatını kaybetti. Daner'in hayatını kaybetmesinin ardından İlhan Daner filmleri de merak konusu oldu. Bir süredir tedavi gören oyuncunun vefat haberini şarkıcı Betül Demir, sosyal medya hesabından duyurdu. Bu gelişmenin ardından İlhan Daner kimdir sorusuna da yanıt aranmaya başlandı.

İLHAN DANER KİMDİR?

İlhan Daner 30 Aralık 1938 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuğa tiyatro ile adım attı. Sinema oyunculuğuna 1957 yılında Mahşere Kadar filminde oynayarak başlamıştır. Konservatuvar mezunudur.

Tiyatro ve sinema oyunculuğunun yanısıra; senaristlik ve yönetmenlik de yapmış olan İlhan Daner, "Seninle Bir Sonbahar" isimli bir de 45'liği bulunmaktadır.

"Bizim Mahalle" dizisinde "Hayri Bey" ve "Sizin Dersane" dizisinde "Ferit" tiplemeleri ile televizyon izleyicilerinin de beğenisini kazanmıştır.

Komedi ağırlıklı sinema filmlerinde rol alan Daner, 1976 yılı yapımı olan Lüküs Hayat sinema filminin senaristliğini yaptı.

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