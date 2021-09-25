FETÖ’cü hainlere suçüstü! Aktif yapılanmaya toplantıda baskın





16'SI KHK'LI MEMUR

Ayrıca yürütülen soruşturmada, şüphelilerden 16'sının KHK'larla ihraç edilmiş kamu görevlisi olduğu belirtildi. Deliller toplanırken örgütün yeni mütevelli, eğitim ve kadın yapılanmasının çökertildiği öğrenildi.

GÖRÜŞMELER DEŞİFRE EDİLDİ

Örgüt üyelerinin birbiriyle olan konuşmalarından da önemli detaylar ortaya çıktı. Şüphelilerin Cumhuriyet imamları arkasında namaz kılmanın caiz olmadığı talimatı almalarına rağmen, kendilerini gizlemek için cuma namazlarına gittikleri öğrenildi. Ayrıca kendi aralarındaki görüşmelerde; "şey olarak söylim ben sana bu süreç bir gün dönsün. Hani o bir gecede topladı ya bizimkiler bir saatte toplayacak…" gibi konuşmaların olduğu görüldü.