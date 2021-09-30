Meclis ne zaman açılıyor? 2021 TBMM Genel Kurulu toplantısı ne zaman? Meclis gündeminde neler var?
Meclis ne zaman açılıyor? 2021 TBMM ne zaman açılacak? sorusu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 5. Yasama Yılı için toplanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yasama yılı açılışı dolayısıyla milletvekillerine hitap edecek. Yaklaşık 2,5 aylık aranın ardından mesaiye başlayacak olan TBMM’yi yoğun bir gündem bekliyor. Peki, Meclis ne zaman açılıyor? 2021 TBMM Genel Kurulu toplantısı ne zaman? Meclis gündeminde neler var? İşte cevaplar...
Meclis ne zaman açılıyor? TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 5. Yasama Yılı için toplanıyor. Meclis, 2,5 aylık tatilin ardından yasama çalışmalarına yeniden başlayacak. Başkan Erdoğan, yasama yılı açılışı dolayısıyla milletvekillerine hitap edecek. Meclis'in açılış gününde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yemin edecek. Peki, Meclis ne zaman açılıyor? 2021 TBMM Genel Kurulu toplantısı ne zaman? Meclis gündeminde neler var? İşte haberin detayları...
MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?
Meclis, 2,5 aylık aranın ardından 01 Ekim'de mesaiye başlayacak. TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 5. Yasama Yılı için 01 Ekim 2021 Cuma günü saat 14.00'te özel gündemle toplanacak.
Meclis'te ilk tören Meclis Atatürk Anıtı'nda yapılacak. Anıta çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.
MEB BAKANI MAHMUT ÖZER YEMİN EDECEK
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, birleşimi açmasının ardından sunuş konuşması yapacak. Şentop, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurula takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Başkan Erdoğan, TBMM Genel Kuruluna hitap edecek. Erdoğan'ın konuşmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yemin edecek.
Genel Kurul, daha sonra başka konuyu ele almadan çalışmalarını tamamlayacak.
MECLİS GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Meclis'in yeni yasama yılındaki ilk işi, 2020 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu Hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu'nu görüşmek olacak.
Bu arada 5 Ekim Salı günü siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.
Meclis'e 17 Ekim'e kadar 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi gelecek. Meclis Başkanlığına sunulacak bütçe, önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda daha sonra TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.
Meclis'i 2022 yılı bütçe görüşmelerine kadar yoğun bir gündem bekliyor. Meclis, ekim ayı boyunca önemli düzenlemeler için mesai yapacak.
Meclis'in bu süreçte en öncelikli işlerinden birinin, seçim kanunu ile ilgili değişiklikler içeren ve seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesini de öngören kanun teklifi olması bekleniyor.
Bütün toplumsal kesimlerin lehine, kolaylaştırıcı düzenlemeler de içeren vergi kanunlarına ilişkin kanun teklifinin, TBMM Başkanlığına sunulması öngörülüyor.
PARİS İKLİM ANLAŞMASI, MECLİS'İN ONAYINA SUNULACAK
İklim değişikliğiyle mücadeleyi içeren Paris İklim Anlaşması'nın ekimde Meclis'in onayına sunulması planlanıyor. Paris İklim Anlaşması'nı onaylayan ülkelerin, küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmak ve 2050'ye kadar sera gazı emisyonlarını sıfırlamak için taahhütlerini hayata geçirmesi gerekiyor.
DEZENFORMASYON VE NEFRET SÖYLEMİNE KARŞI HUKUKİ DÜZENLEME
Dezenformasyon ve nefret söylemiyle mücadele amacıyla sosyal medyaya yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin Meclis'e sunulması bekleniyor. Bu kapsamda uluslararası örnekler de incelenerek, kişisel verilerin ve kişilik haklarının korunacağı, gerek geleneksel gerek yeni iletişim mecralarındaki itibarsızlaştırma, karalama, yalan ve iftira kampanyalarına karşı hukuki düzenleme yapılacağı belirtiliyor.
SPOR KULÜPLERİNE MALİ ŞEFFAFLIK
Yeni yasama yılında, spor kulüplerine yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin de Meclis gündemine gelmesi için çalışma yürütülüyor. Taslak çalışmaya göre, spor kulüpleri için mali şeffaflık hedefleniyor. Kulüp yöneticilerinin, kendi dönemlerindeki borçlarından sorumlu olması, kulüplerin dernek statüsünden çıkarılarak anonim şirket gibi yönetilmesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığınca denetlenmesi öngörülüyor.
Siyasi Partileri Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifi, Yargı Reformu Strateji Eylem Planı'nın kapsamındaki yeni yargı reformu paketi ile psikologluk mesleğinin uygulamalarındaki gerekliliklerin kanunlarla belirlenmesine yönelik düzenlemenin de Meclis'e sunulması planlanıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Meclis ne zaman açılıyor? 2021 TBMM Genel Kurulu toplantısı ne zaman? Meclis gündeminde neler var?
- 1.797 TL maaş iki hafta içerisinde hesaplarda! Başvurmak yetiyor! 6 ayda bir zamlanıyor…
- Çorum'da son dakika deprem! Deprem merkez üssü neresi? 30 Eylül AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
- Vergi yapılandırma bitti mi, son gün ne zaman? Vergi yapılandırma uzatıldı mı?
- Exxen tek maç satın alma var mı? Exxen paket değiştirme işlemleri nasıl yapılır? Exxen Spor üyelik fiyatları kaç TL?
- Fenerbahçe Oympiakos maçı saat kaçta, ne zaman? 2021 Avrupa Ligi FB Olympiakos maçı hangi kanalda?
- Borcu olanlar için son fırsat! GİB vergi ve SGK borcu yapılandırma son gün! Başvuru nereden, nasıl yapılır?
- İkinci el araba alacaklar dikkat! Bu araçlar 150 bin TL altında alıcı bekliyor! Volkswagen, Renault, Dacia, Citroen...
- Diyanet 1 Ekim Cuma hutbesi yayınlandı! Bu haftanın Cuma hutbesi konusu nedir? Arapça-Türkçe tam metni...
- sonuc.osym.gov.tr: YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı! 2021 YKS 2. yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır?
- YKS ek tercih sonuçları bugün açıklanır mı? 2021 YKS üniversite 2. yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Aşk 101 3. sezon olacak mı? Aşk 101 final mi yaptı? Netflix Aşk 101 3. yeni sezon ne zaman çıkacak?