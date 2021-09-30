CTE son dakika: Açık cezaevi izinleri bitti mi, uzatıldı mı? 30 Eylül Adalet Bakanlığı Kovid-19 izni ne zaman bitecek?
Son dakika... Açık cezaevi izinleri bitti mi, uzatıldı mı? 30 Eylül'de sona ermesi beklenen açık cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmadığı konusunda araştırmalar sürüyor. Daha önce 31 Temmuz'da sona ermesi beklenen izinler 2 ay süreyle uzatılarak 30 Eylül'e ertelenmişti. Bugün sona ermesi beklenen açık cezaevi izinleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Konu hakkında Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Peki, CTE açık cezaevi izinleri bitti mi, uzatıldı mı? 30 Eylül Adalet Bakanlığı Kovid-19 izni ne zaman bitecek? İşte son gelişmeler...
Açık cezaevi izinleri ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Adalet Bakanlığı CTE tarafından cezaevi izinleri ile ilgili son dakika açıklaması geldi. 30 Eylül'de sona ermesi beklenen cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmadığını merak eden vatandaşlar, arama motoru üzerinden "Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki, CTE açık cezaevi izinleri bitti mi, uzatıldı mı? 30 Eylül Adalet Bakanlığı Kovid-19 izni ne zaman bitecek? İşte haberin detayları...
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından 30 Eylül'de sona ermesi beklenen açık cezaevi izinlerinin 2 ay süreyle uzatıldığı bildirildi.
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Kovid-19 salgını nedeniyle izne gönderilen açık ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin izin sürelerinin 30 Eylül itibarıyla 2 ay süreyle uzatıldığını bildirdi. Genel Müdürlüğün internet sitesinde yer alan açıklamada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 27 Eylül 2021 tarihli yazısıyla Kovid-19 salgın riskinin ortadan kalkmadığı, bu nedenle hükümlülere verilen Kovid-19 izin sürelerinin 2 ay süreyle uzatılmasına dair öneride bulunduğu belirtildi.
30 KASIM'DA SONA ERECEK
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 29 Eylül 2021 tarihinde resmi internet adresi üzerinden yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verilmişti:
"5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "27/09/2021 tarih ve 13588366-149-1220 sayılı yazıları ile COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 30 Eylül 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir."
AÇIK CEZAEVİ NEDİR?
Cezaevinde geçirilen süre suçun ağırlığına göre değişir. Çok ağır suçlarda suçlu ömür boyu hapsedilebilir. Yaşı küçük olan suçluların koyuldukları yerlere ıslahevi denir. Gözetim cezası alanlar da cezaevine koyulmazlar ama belirli bir süreyi özgürlükleri kısıtlanmış olarak geçirirler.
Açık cezaevleri tutuklulara aşırı kısıtlama getirmeyen cezaevleridir. Bu tür cezaevlerinde tutuklulara, hapisten çıktıktan sonraki yaşama hazırlayıcı bir eğitim verilir.
Bazı cezaevlerinde tutukluların belirli beceriler kazanacağı atölyeler, eğitim olanağı sağlayan kütüphaneler vardır.
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