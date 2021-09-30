CTE son dakika: Açık cezaevi izinleri bitti mi, uzatıldı mı? 30 Eylül Adalet Bakanlığı Kovid-19 izni ne zaman bitecek?

Açık cezaevi izinleri ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Adalet Bakanlığı CTE tarafından cezaevi izinleri ile ilgili son dakika açıklaması geldi. 30 Eylül'de sona ermesi beklenen cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmadığını merak eden vatandaşlar, arama motoru üzerinden "Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki, CTE açık cezaevi izinleri bitti mi, uzatıldı mı? 30 Eylül Adalet Bakanlığı Kovid-19 izni ne zaman bitecek? İşte haberin detayları...

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından 30 Eylül'de sona ermesi beklenen açık cezaevi izinlerinin 2 ay süreyle uzatıldığı bildirildi.