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Antalya merkezli 8 ilde "FETÖ'nün yeniden yapılanması" operasyonunda 35 zanlı yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.09.2021
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Antalya merkezli 8 ilde FETÖ’nün yeniden yapılanması operasyonunda 35 zanlı yakalandı

Antalya merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yeniden yapılanma faaliyetine yönelik operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheliden 23'ü tutuklandı. Zanlıların, örgütün yeniden toparlanması için finans desteği aradıkları, cezaevindeki örgüt üyelerinin yakınlarına yardım topladıkları, hücre evinde gizledikleri aranan şüphelileri yurt dışına kaçırmaya çalıştıkları iddia edildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin Antalya'da yeniden yapılanma arayışı içerisinde olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin 9 ay süreyle teknik ve fiziki takibini yapan ekipler, yeniden yapılanma içinde olduğu tespit edilen örgüt üyelerinin tüm faaliyet ve irtibatlarını deşifre etti.

35 ZANLI GÖZALTINA ALINDI
Bunun ardından, Antalya merkez olmak üzere İzmir, Adana, Mersin, Isparta, Hakkari, Şanlıurfa ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 35 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu, örgüt üyelerine dağıtılmak üzere hazırlandığı belirlenen yüklü miktarda para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 23'ü tutuklandı, 6 zanlı yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, 6 kişi hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Zanlıların, örgüt üyeliği suçundan yakınları cezaevinde olanlar ile Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilmiş şahısların evlerine erzak ve maddi yardımda bulundukları, aranma kaydı olan şahısları hücreevine yerleştirerek illegal yollardan yurt dışına kaçmalarına yardımcı oldukları, himmet ve kurban parası adı altında örgütsel para topladıkları iddia edildi.



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