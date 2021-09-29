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Türk askeri vurdu PKK'yı korku sardı! Cesaretin varsa sen yap

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.09.2021 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021
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Türk askeri vurdu PKK’yı korku sardı! Cesaretin varsa sen yap

Türk askeri ve MİT tarafından düzenlenen operasyonlarla kıskaca alınan PKK'nın yaşam yeri kalmadı. Irak halkını Türkiye'ye karşı kışkırtmaya çalışan Avares kod adlı terörist Mustafa Karasu'ya tepki geldi. Süleymaniyeliler korkudan yerinden çıkamayan Mustafa Karasu'ya "O kadar cesaretin varsa çık ortaya sen yap" çağrısında bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT'in başarılı operasyonları sonrası terör örgütü PKK'yı korku sardı. Iraklıları galeyane getirmeye çalışan terör örgütü elebaşlarından 'Avares' kod adlı Mustafa Karasu'ya Süleymaniye halkından tokat gibi bir cevap geldi.

Süleymaniyeliler korkudan yerinden çıkamayan Mustafa Karasu'ya "O kadar cesaretin varsa çık ortaya sen yap" çağrısında bulundu.

Türkiye, silahlı kuvvetleri ve istihbaratı ile girilmez denen yerlere giriyor, yapılmaz denenleri yapıyor.

Köşeye sıkışan terör örgütü de halkı Türkiye'ye karşı örgütlemek için çabalıyor.

Sabah'ın haberine göre PKK/KCK terör örgütü elebaşı ve sözde KCK yürütme konseyi üyesi 'Avareş' kod adlı Mustafa Karasu'nun Süleymaniye'de Millî İstihbarat Teşkilatının (MİT) rahatlıkla dolaştığını; Süleymaniye halkının MİT'e tepki göstermesi, Süleymaniyelilerin MİT personelini orada yaşatmaması gerektiğini söylediği bildirildi.

Süleymaniye halkının ileri gelenleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar ve etkisiz hale getirilen sözde lider kadrodaki artış nedeniyle sıranın kendisine geleceğinden korkan ve saklandığı yerden çıkamayan terörist elebaşı Karasu'ya "O kadar cesaretin varsa çık ortaya sen yap" çağrısında bulundu.

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