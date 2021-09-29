Türk askeri vurdu PKK'yı korku sardı! Cesaretin varsa sen yap
Türk askeri ve MİT tarafından düzenlenen operasyonlarla kıskaca alınan PKK'nın yaşam yeri kalmadı. Irak halkını Türkiye'ye karşı kışkırtmaya çalışan Avares kod adlı terörist Mustafa Karasu'ya tepki geldi. Süleymaniyeliler korkudan yerinden çıkamayan Mustafa Karasu'ya "O kadar cesaretin varsa çık ortaya sen yap" çağrısında bulundu.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT'in başarılı operasyonları sonrası terör örgütü PKK'yı korku sardı. Iraklıları galeyane getirmeye çalışan terör örgütü elebaşlarından 'Avares' kod adlı Mustafa Karasu'ya Süleymaniye halkından tokat gibi bir cevap geldi.
Süleymaniyeliler korkudan yerinden çıkamayan Mustafa Karasu'ya "O kadar cesaretin varsa çık ortaya sen yap" çağrısında bulundu.
Türkiye, silahlı kuvvetleri ve istihbaratı ile girilmez denen yerlere giriyor, yapılmaz denenleri yapıyor.
Köşeye sıkışan terör örgütü de halkı Türkiye'ye karşı örgütlemek için çabalıyor.
Sabah'ın haberine göre PKK/KCK terör örgütü elebaşı ve sözde KCK yürütme konseyi üyesi 'Avareş' kod adlı Mustafa Karasu'nun Süleymaniye'de Millî İstihbarat Teşkilatının (MİT) rahatlıkla dolaştığını; Süleymaniye halkının MİT'e tepki göstermesi, Süleymaniyelilerin MİT personelini orada yaşatmaması gerektiğini söylediği bildirildi.
Süleymaniye halkının ileri gelenleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar ve etkisiz hale getirilen sözde lider kadrodaki artış nedeniyle sıranın kendisine geleceğinden korkan ve saklandığı yerden çıkamayan terörist elebaşı Karasu'ya "O kadar cesaretin varsa çık ortaya sen yap" çağrısında bulundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- En az 17.500 TL maaş! Ticaret Bakanlığı personel alımı ilanı yayınlandı! 2021 Başvuru tarihi, şartlar ve kadrolar...
- Diyanet takvimi: Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? 2021 Mevlid Kandili ayın kaçında idrak edilecek?
- ALES sonuçları için heyecanlı bekleyiş! ÖSYM duyurdu! 2021 ALES/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? 2021 açık lise 1. dönem sınavları ne zaman? Online mı, yüz yüze mi?
- YKS 2. ek tercih takvimi: 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? 2021 üniversite 3. tercihler ne zaman başlıyor?
- PA duyurular: POMEM mülakat sonuçları bugün açıklanır mı? 2021 27. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Gözler ÖSYM'de! YKS ek tercihler ne zaman açıklanacak? 2021 YKS 2. tercih sonuçları bu hafta açıklanır mı?
- Karşılıksız burs için geri sayım! Geri ödemesiz ilkokul, ortaokul, lise, üniversite burs başvuruları ne zaman?
- MasterChef bireysel dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 28 Eylül MasterChef ilk eleme adayları kimler oldu?
- Ve tarih belli oldu! Kuruluş Osman'da 'Turgut Bey' sesleri! 2021 Kuruluş Osman 3. yeni sezon ne zaman başlayacak?
- Ajax Beşiktaş maç özeti! Şampiyonlar Ligi Ajax Beşiktaş maç sonucu önemli anlar, golleri ve özeti...
- 28 Eylül Şampiyonlar Ligi maç sonuçları: Şampiyonlar Ligi C Grubu Beşiktaş puan durumu ve maç fikstürü