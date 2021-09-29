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Son dakika | PKK'ya Eren-13 Operasyonu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 29.09.2021 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021
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Son dakika | PKK’ya Eren-13 Operasyonu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi...İçişleri Bakanlığı: Eren-13 Operasyonlarında Şırnak Merkez Bestler-Dereler kırsalında 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde 1 PKK'lı, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, 'Eren-13' operasyonları kapsamında, Şırnak'ta düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Eren-13 Operasyonlarında Şırnak Merkez Bestler-Dereler kırsalında, Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Hareket birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetleri'nin desteğinde icra edilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi" denildi.


MSB'DEN PKK-YPG'YE ÖNEMLİ OPERASYON

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde 1 PKK'lı, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde tespit edilen bir PKK'lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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