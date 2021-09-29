Son dakika: Otogarda yakalanan PKK'lı teröristlere 18 yıla kadar hapis istemi
Son dakika haberleri... İstanbul'da eylem hazırlığı içinde olan PKK'lı teröristler 5 kilogramlık patlayıcı ile otogarda yakalanmıştı. Esenler'de yakalanan 3 PKK'lı teröristin 18 yıla kadar hapsi istendi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'İstanbul'u kana bulayacaklardı' şeklinde duyurduğu otogarda 5 kilogramlık patlayıcı madde taşıyan 3 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
PKK'lı teröristlerin faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen faaliyetler sırasında Esenler otogarında 5 kilogram patlayıcı maddeyle birlikte yakalanan 3 şüpheli hakkında 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
İSTANBUL'U KANA BULAYACAKLARDI
28 Nisan tarihinde meydana gelen olayda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü 15 Temmuz Demokrasi Otogarında tavırlarından şüphelendiği 2 kişiyi durdurmak istemiş şüphelilerden Ramazan A. elindeki çantayı yol kenarındaki araç altına atıp kaçmaya başlamıştı. Polislerin şüphelileri kovalaması sonucu çanta içerisinde 5 kilogram civarında patlamaya hazır 4 adet uzaktan komutalı 2 adet zaman ayarlı toplam 6 adet plastik patlayıcı madde ele geçirilmişti.
KAÇAK SİGARA İÇERİSİNDE 5 KG BOMBA ÇIKTI
Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan İbrahim Z., Ramazan A., ve Yaşar S.'nin alınan ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık tarafından şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede sigara paketleri içerisine gizlenmiş halde bulunan el yapımı 5 kilogramlık bomba bulunduğu, söz konusu bombanın Esenler otogarında durumundan şüphelenilen kişiler tarafından taşındığı ve ele geçirildiği anlatıldı. İddianamenin devamında, şüphelilerin para kazanmak amacıyla silah taşımacılığı yapmak için şüphelilerin Esat K.,isimli kişinin kendilerini aramaları sonucu harekete geçtikleri ancak patlayıcı madde taşıdıklarını bilmedikleri anlatıldı.
100 DOLAR'A BOMBA TAŞIDILAR
İddianamede Esat K., isimli kişinin Yaşar S.'yi arayarak Harem'de kendisine ait olan bir paket olduğunu, paket içerisinde silah bulunduğunu Yaşar S.'nin paketi alması durumunda 100 dolar kazanacağı teklifinde bulunduğu ifade edildi. Yaşar S.'nin teklifi kabul etmesi üzerine olay yerine İbrahim Z.,ve Ramazan A.,isimli kişileri gönderdi. 2 şüpheli Yaşar S., tarafından kendisine gönderilen fotoğraftaki şahısa teslim aldıkları poşeti teslim etmek için harekete geçti.
POLİS ÇEVİRİNCE BOMBALI ÇANTAYI ATIP KAÇTILAR
Poşetle birlikte Esenler otogarına korsan taksi ile gelen İbrahim Z., ve Ramazan A., otogar polislerinin dikkatini çekince yanlarında bulunan bomba yüklü çantayı atarak kaçamaya başladı. Polisler kovalaması sonucu yakalanan 3 şüpheli, para karşılığında silah taşıyacaklarını düşündüğünü bu nedenle çantayı teslim aldıklarını söz konusu çantada silah olduğunu bomba olduğunu bilmediklerini polislerden çantada silah olduğunu düşündüklerini için kaçtıklarını ifade ettiler.
18 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR
Haklarında 'Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme' ve 'Örgüt Üyesi Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşleme' suçları kapsamında 18 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenen 3 şüphelinin olay günü bomba yüklü çantayı aldıktan sonra harekete geçtiği görüntüler dosyaya delil olarak sunuldu. Görüntülerde şüphelilerin taksiye bomba yüklü çantayla bindikleri ardından Esenler otogarında inerek polisin takibi sonrası açmaya başladıkları görülüyor.
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