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Son dakika: Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan hızlı tren açıklaması: Ankara-İstanbul arası 40 dakika daha kısalacak

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Giriş Tarihi: 29.09.2021 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021
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Son dakika: Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan hızlı tren açıklaması: Ankara-İstanbul arası 40 dakika daha kısalacak

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Altyapı imalatları tamamlanan ve seyahat süresini 40 dakika daha kısaltacak Ankara-İstanbul Hızlı Tren hattındaki çalışmaları önümüzdeki yıl bitirmeyi hedefliyoruz.

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Altyapı imalatları tamamlanan ve seyahat süresini 40 dakika daha kısaltacak Ankara-İstanbul Hızlı Tren hattındaki çalışmaları önümüzdeki yıl bitirmeyi hedefliyoruz.

Pandemi sırasında diğer ulaşım modlarında ülkeler arasındaki trafik akışı önemli oranda daralırken, süreç demiryolu taşımacılığımızın lehine işlemiştir. Demiryollarımızda, Ağustos 2021 itibarıyla taşınan yük miktarı, bir önceki döneme göre yüzde 18 oranında artmıştır.

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