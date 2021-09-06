Bakanı Karaismailoğlu Kağıthane metro istasyonundaki çalışmaları inceledi: Kasım ayında test sürüşlerini başlatacağız

"GÜNÜBİRLİK POLİTİKALARIN, KISIR TARTIŞMALARIN ÖTESİNDE, HİZMET GETİRMENİN GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ"



Çalışmaya, hizmet etmeye de devam edeceklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, "Şöyle ki; metro hattının tamamlanmasıyla birlikte 2022-2041 arası işletmesinde; Karayolu bakım ve işletmesi açısından 45 milyon 133 bin Euro, Çevreye ve sağlığa duyarlı politikalarımıza uygun olarak, hava kirliliğinin azalması ve çevreye katkı açısından 247 milyon Euro, Zaman bakımından da 2 milyar 312 milyon Euro kazanç elde edilecek. Metro hattımızın 20 yıllık işletme vizyonundaki ekonomik getirisi; yaklaşık 2 milyar 639 milyon Euro olacak. Bizler, günübirlik politikaların, kısır tartışmaların ötesinde, İstanbul'a ve ülkemize hizmet getirmenin gayreti içerisindeyiz. Bu düşünce ile 7 gün 24 esasına göre büyük bir gayret ve özveri ile emek sarf eden tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim. AK Parti hükûmetleri olarak bizler 'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir' düsturundan hiç şaşmadık. Başkaları, yapımı devam eden metro inşaatlarını toprakla doldururken, temel atmama programları düzenlerken, bizler, milletimizin rahat, emniyetli, konforlu ve daha hızlı ulaşım imkânlarına kavuşması için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.