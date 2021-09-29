Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin Soçi’de buluşacak! İşte masada yer alan konular

Rusya ile Ekim 2019'da imzalanan Soçi mutabakatı, YPG'nin Fırat'ın 30 kilometre güneyine çekilmesini öngörüyordu. Ancak gelinen nokta Türkiye'nin beklentilerini karşılamıyor. Erdoğan, mutabakatın bu maddesinin bir an önce uygulanması gerektiğini mevkidaşına iletecek Rusya'nın kontrol ettiği bölgelerden son dönemde Türkiye'ye yönelik saldırılar gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin bu konudaki rahatsızlığını da iletecek ve bunun engellenmesini isteyecek.