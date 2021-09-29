Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin Soçi'de buluşacak! İşte masada yer alan konular
Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerikan CBS televizyonunda S-400'lerle ilgili açıklamaların yankıları sürerken, şimdi de Rusya'ya yapacağı ziyaret merakla bekleniyor. Başkan Erdoğan ile Putin bugün Soçi’de bir araya geliyor. İki lider, İdlib ve Suriye’deki gelişmeleri kapsamlı şekilde masaya yatıracak. Erdoğan, Türkiye’nin karşılanmayan beklentilerini dile getirecek. Zirvede ikili ilişkiler, Afganistan ve Libya’daki gelişmeler de ele alınacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bugün Rusya'nın Soçi kentinde bir araya gelecek. Görüşmenin ana gündem maddesinin İdlib olacağı belirtiliyor. Görüşmede, iki liderin Suriye'nin kuzeybatısındaki gelişmeleri kapsamlı şekilde ele alacağı kaydedildi. Başkan Erdoğan'ın, Suriye'de yeni bir istikrarsızlık olmaması gerektiği yönündeki mesajının yanı sıra İdlib anlaşmasında belirtilen şartlara ne kadar uyulup uyulmadığı konularını da masaya yatırması bekleniyor.
S-400'DE YENİ ALIM
Görüşmede ayrıca Başkan Erdoğan, S-400 hava savunma ikinci sistemi satın alma konusunu da görüşecek. İki ülke arasında savunma, enerji ve turizm alanlarında yakın işbirliğinin geliştirilmesi üzerinde durulması öngörülürken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin zirvesinde ağırlıklı olarak enerji projeleri ile turizmin de ele alınacağı ifade ediliyor.
PKK VARLIĞINA DİKKAT ÇEKİLECEK
Görüşmeye yönelik değerlendirme yapan bir üst düzey yetkili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de gerçekleştireceği görüşmede Öncelikli gündem maddesinin Suriye olacağını vurguladı. Yetkilinin verdiği bilgiye göre, Erdoğan ilk olarak Tel Rıfat ve Münbiç'teki PKK varlığına Astana anlaşmalarına uygun şekilde son verilmesine dikkat çekecek.
Rusya ile Ekim 2019'da imzalanan Soçi mutabakatı, YPG'nin Fırat'ın 30 kilometre güneyine çekilmesini öngörüyordu. Ancak gelinen nokta Türkiye'nin beklentilerini karşılamıyor. Erdoğan, mutabakatın bu maddesinin bir an önce uygulanması gerektiğini mevkidaşına iletecek Rusya'nın kontrol ettiği bölgelerden son dönemde Türkiye'ye yönelik saldırılar gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin bu konudaki rahatsızlığını da iletecek ve bunun engellenmesini isteyecek.
MÜLTECİLER KONUŞULACAK
DEAŞ'la mücadele konusunda ortak hareket edilmesinin önemine işaret edecek olan Erdoğan son olarak Suriyeli mülteciler sorunu ile ilgili atılan ve atılması gereken adımları da Putin'le masaya yatıracak.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Görüşmede Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanısıra Suriye, Libya ve Afganistan'daki gelişmeler başta olmak üzere, güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası meselelerin ele alınması öngörülmektedir" ifadeleri yer aldı.
BIDEN'LA BAŞ BAŞA GÖRÜŞME 30 EKİM'DEKİ G-20 ZİRVESİNDE
Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden Roma'da buluşacak. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Başkan Erdoğan, 30-31 Ekim'de İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi'ne katılacak ve bu zirvede ABD Başkanı Joe Biden ile baş başa görüşme yapacak.
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