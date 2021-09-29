Deprem ve afet durumları için hazırlanan mobil uygulama tamamlandı! Deprem uygulaması ne işe yarayacak?

Yangın ve sel felaketleri sonrasında başlatılan kampanyaya yapılan bağışın 946 milyon liraya ulaştığını açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Katar'ın 30 milyon dolar, Kuveyt'in ise 5 milyon dolar AFAD'a, ayrıca 5 milyon dolar da Türk Kızılayına yardım yaptığını dile getirirken Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketi sonrası esnafın zararının tamamımın karşılandığını aktardı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD), Türkiye Belediye Birliği tarafından alınan 5 mobil mutfak tırının teslim edildiği ve kentsel arama kurtarma ekiplerine akreditasyon sertifikalarının verildiği törende İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önemli açıklamalarda bulundu.

Yaşanan afetler sırasında ve bu afetlerin sonunda faaliyetlerin özetinin çıkarıldığını, ihtiyaçların değerlendirildiğini aktaran Soylu, orman yangınlarında da çeşitli tespitler ve değerlendirmeler yapıldığını dile getirdi.