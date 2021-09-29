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Rusya Devlet Başkanı Putin'den Başkan Erdoğan'a 3.doz koronavirüs aşısı için Sputnik V aşısı daveti: Onu ben BioNTech olarak aldım

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Giriş Tarihi: 29.09.2021 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021
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Rusya Devlet Başkanı Putin’den Başkan Erdoğan’a 3.doz koronavirüs aşısı için Sputnik V aşısı daveti: Onu ben BioNTech olarak aldım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi. İki liderin de son derece verimli olarak değerlendirdiği görüşme sonrasında Başkan Erdoğan ile Putin bina önünde kısa süre sohbet etti. Sohbet esnasında Putin, Başkan Erdoğan'ı üçüncü doz koronavirüs aşısı konusunda Rus yapımı Sputnik V aşısı olmaya davet etti. Başkan Erdoğan ise Putin'e "3.dozu ben de BioNTech olarak aldım" yanıtını verdi. İkili arasındaki gülümseten olay sonrasında Putin Başkan Erdoğan'a "Bir dahaki sefere o zaman" dedi. İşte o anlar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi'de bir araya geldi.

Kritik görüşme sonrasında Başkan Erdoğan yayınladığı mesajda "Mevkidaşım Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirerek Soçi'den ayrıldık…" ifadelerini kullanarak Soçi'den ayrıldığını duyurdu.

PUTİN'DEN ERDOĞAN'A AŞI DAVETİ

Kritik görüşme sonrasında Vladimir Putin ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasında güldüren bir diyalog ekranlara yansıdı. 3.doz aşı konusunda Başkan Erdoğan'ı uyaran Putin, kendisine Rus yapımı Sputnik V aşısını önerdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise Putin'e "3.dozu ben de BioNTech olarak aldım" yanıtını verdi.

Putin ise Erdoğan'ın bu sözüne karşılık "Bir sonrakinde" yanıtını verdi.

ANTİKOR DÜZEYİNİ SORDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Antikor sayısının kaç olduğunu" sorması üzerine Putin, 15 veya 16 olduğunu ancak tam hatırlamadığını dile getirdi. Erdoğan'ın bu miktarın oldukça düşük olduğunu, kendisinin antikor sayısının 1000'in üzerinde olduğunu söylemesi üzerine Putin, antikor hesaplamalarındaki farklılıktan dolayı bu rakamların değişik olduğunu, kendisinin yüksek antikor sahibi olduğunu yineledi.

"BENİM ANTİKORUM YÜKSEK"

Putin, "Benim antikorum yüksek. Virüs kapan kişi ile gün boyu beraber olmamıza rağmen hasta olmadım." ifadelerini kullandı.

PUTİN'DEN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Putin, görüşme sonrası Erdoğan'a ziyaret için teşekkür ederek, "Görüşme çok yararlı ve kapsayıcı geçti. Temasta olacağız." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile savunma sanayinde iş birliğine ilişkin, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda da malum zevat hep bize bazı konuları özellikle sordular. Biz de onlara zaten gereken cevabı verdik. Çünkü attığımız adımlardan geri dönmemiz mümkün değil." dedi.

Görüşmenin basına açık bölümünde konuşan Başkan Erdoğan, daha önce planladıkları yüz yüze görüşmeyi gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vladimir Putin’den Başkan Erdoğan’a Sputnik V aşısı daveti VLADİMİR PUTİN'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A SPUTNİK V AŞISI DAVETİ

Attığımız adımlardan geri dönmemiz mümkün değil

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