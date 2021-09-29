Rusya Devlet Başkanı Putin'den Başkan Erdoğan'a 3.doz koronavirüs aşısı için Sputnik V aşısı daveti: Onu ben BioNTech olarak aldım
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi. İki liderin de son derece verimli olarak değerlendirdiği görüşme sonrasında Başkan Erdoğan ile Putin bina önünde kısa süre sohbet etti. Sohbet esnasında Putin, Başkan Erdoğan'ı üçüncü doz koronavirüs aşısı konusunda Rus yapımı Sputnik V aşısı olmaya davet etti. Başkan Erdoğan ise Putin'e "3.dozu ben de BioNTech olarak aldım" yanıtını verdi. İkili arasındaki gülümseten olay sonrasında Putin Başkan Erdoğan'a "Bir dahaki sefere o zaman" dedi. İşte o anlar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi'de bir araya geldi.
Kritik görüşme sonrasında Başkan Erdoğan yayınladığı mesajda "Mevkidaşım Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirerek Soçi'den ayrıldık…" ifadelerini kullanarak Soçi'den ayrıldığını duyurdu.
PUTİN'DEN ERDOĞAN'A AŞI DAVETİ
Kritik görüşme sonrasında Vladimir Putin ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasında güldüren bir diyalog ekranlara yansıdı. 3.doz aşı konusunda Başkan Erdoğan'ı uyaran Putin, kendisine Rus yapımı Sputnik V aşısını önerdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise Putin'e "3.dozu ben de BioNTech olarak aldım" yanıtını verdi.
Putin ise Erdoğan'ın bu sözüne karşılık "Bir sonrakinde" yanıtını verdi.
ANTİKOR DÜZEYİNİ SORDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Antikor sayısının kaç olduğunu" sorması üzerine Putin, 15 veya 16 olduğunu ancak tam hatırlamadığını dile getirdi. Erdoğan'ın bu miktarın oldukça düşük olduğunu, kendisinin antikor sayısının 1000'in üzerinde olduğunu söylemesi üzerine Putin, antikor hesaplamalarındaki farklılıktan dolayı bu rakamların değişik olduğunu, kendisinin yüksek antikor sahibi olduğunu yineledi.
"BENİM ANTİKORUM YÜKSEK"
Putin, "Benim antikorum yüksek. Virüs kapan kişi ile gün boyu beraber olmamıza rağmen hasta olmadım." ifadelerini kullandı.
PUTİN'DEN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Putin, görüşme sonrası Erdoğan'a ziyaret için teşekkür ederek, "Görüşme çok yararlı ve kapsayıcı geçti. Temasta olacağız." dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile savunma sanayinde iş birliğine ilişkin, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda da malum zevat hep bize bazı konuları özellikle sordular. Biz de onlara zaten gereken cevabı verdik. Çünkü attığımız adımlardan geri dönmemiz mümkün değil." dedi.
Görüşmenin basına açık bölümünde konuşan Başkan Erdoğan, daha önce planladıkları yüz yüze görüşmeyi gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hükümetten son dakika 3600 ek gösterge açıklaması! 3600 ek gösterge Meclis'e gelecek mi? Ne zaman çıkacak?
- 10 bin bekçi alımı ilanı bekleniyor! 2021 EGM PA bekçi alımı başvuru ne zaman başlayacak? Şartlar ve kadro dağılımı...
- %1,39 faiz! Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 3 ay geri ödemesiz ihtiyaç kredisi veriliyor! Başvurana anında veriliyor
- İlk ara tatil ne zaman? 2021-2022 MEB Kasım tatili ne zaman, kaç gün yapılacak? 15 gün yarıyıl tatili ne zaman?
- Retro ne zaman bitecek? 2021 Merkür retrosu ne zaman bitiyor? İşte 2021 Merkür retrosu tarihi
- Kızılay KPSS'siz personel alımı yapıyor! Süreç sona eriyor! 2021 Kızılay personel alımı başvuru nasıl yapılır?
- İŞKUR TYP alımı ilanları: 2021 TYP ile personel alımı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir?
- En az 17.500 TL maaş! Ticaret Bakanlığı personel alımı ilanı yayınlandı! 2021 Başvuru tarihi, şartlar ve kadrolar...
- Diyanet takvimi: Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? 2021 Mevlid Kandili ayın kaçında idrak edilecek?
- ALES sonuçları için heyecanlı bekleyiş! ÖSYM duyurdu! 2021 ALES/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? 2021 açık lise 1. dönem sınavları ne zaman? Online mı, yüz yüze mi?
- YKS 2. ek tercih takvimi: 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? 2021 üniversite 3. tercihler ne zaman başlıyor?