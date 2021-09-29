Rusya Devlet Başkanı Putin’den Başkan Erdoğan’a 3.doz koronavirüs aşısı için Sputnik V aşısı daveti: Onu ben BioNTech olarak aldım

PUTİN'DEN ERDOĞAN'A AŞI DAVETİ

Kritik görüşme sonrasında Vladimir Putin ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasında güldüren bir diyalog ekranlara yansıdı. 3.doz aşı konusunda Başkan Erdoğan'ı uyaran Putin, kendisine Rus yapımı Sputnik V aşısını önerdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise Putin'e "3.dozu ben de BioNTech olarak aldım" yanıtını verdi.

Putin ise Erdoğan'ın bu sözüne karşılık "Bir sonrakinde" yanıtını verdi.