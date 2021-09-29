Yasaklar geri gelecek mi? Kısıtlamalar gelecek mi? 29 Eylül Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı kararları neler?

ENGELLİ VE YAŞLI BAKIM KURULUŞLARI İÇİN "KORONAVİRÜS REHBERİ" HAZIRLANDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kovid-19 salgını sürecinde Bakanlığa bağlı resmi ve özel tüm engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarındaki aşı uygulama süreci ve normalleşme sürecinde, kuruluşların alması gereken önlemlere ilişkin yeni koronavirüs rehberi hazırladı.

Rehberde, Şubat 2021 itibarıyla başlatılan aşılama seferberliği kapsamında kuruluşlarda kalan engelliler, yaşlılar ve personelin aşılandığı bildirildi. Bu kapsamda, şubatta ilk doz, martta ikinci doz aşıların tamamlandığı belirtilerek kuruluşlarda aşılama sonrası geçilen normalleşme sürecinde bazı uygulamalara son verildiği, aşılamaya rağmen bazı tedbirlerin tüm kuruluşlarda devamının sağlandığı kaydedildi.