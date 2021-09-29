Yasaklar geri gelecek mi? Kısıtlamalar gelecek mi? 29 Eylül Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı kararları neler?
Tüm illerden vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde Yasaklar geri gelecek mi? Kısıtlamalar gelecek mi? Sorularının yanıtlarını araştırır oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın başkanlığında bugün Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı gerçekleşti ve koronavirüs vakalarının değerlendirileceği bu toplantıdan hangi kararların çıkacağı merak konusu oldu. Peki 29 Eylül Bilim Kurulu Toplantısı kararları neler? Koronavirüs salgınının hızını kesmek amacıyla yeni tedbirler alınacak mı? Aşısız vatandaşlar kısıtlama ile karşılaşacak mi? İşte ayrıntılar…
Yasaklar geri gelecek mi? Kısıtlamalar gelecek mi? 29 Eylül Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı kararları neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Koronavirüs Bilim Kurulu'nun bir kez daha toplanması ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık yaptığı toplantıda hangi kararların alındığı merakla sorgulanmaya başlandı. Koronavirüs vakaları, aşılama ve eğitim gibi konularda yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı merak ediliyor. İşte detaylar…
YASAKLAR GERİ Mİ GELECEK? KORONAVİRÜS BİLİM KURULU TOPLANTISI KARARLARI NELER?
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00'de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Bakan Koca, toplantının ardından ise yazılı açıklama yapacak.
Toplantının ana gündem maddesi ise yüz yüze eğitim ve yerli aşı.Saat 19:00'dan sona açıklamanın yapılması bekleniyor. Kısıtlamaların gelip gelmeyeceği de bu açıklama ile belli olacak.
KORONAVİRÜSTE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Sağlık Bakanlığınca duyurulan koronavirüs tablosuna göre; son 24 saatte yapılan 356 bin 661 testte 28 bin 892 vaka tespit edildi.
239 kişi hayatını kaybederken 30 bin 336 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Fahrettin Koca son Twitter paylaşımında: "Salgın şartlarında yaşamaktan hepimiz sıkıldık. Fakat hayatın eski akışına dönme isteği sağlığımız pahasına olmamalı. Maske ve mesafe kuralına uyalım, virüse karşı direnç kazanmak ve toplum bağışıklığını sağlamak için aşılarımızı yaptıralım." dedi.
ENGELLİ VE YAŞLI BAKIM KURULUŞLARI İÇİN "KORONAVİRÜS REHBERİ" HAZIRLANDI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kovid-19 salgını sürecinde Bakanlığa bağlı resmi ve özel tüm engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarındaki aşı uygulama süreci ve normalleşme sürecinde, kuruluşların alması gereken önlemlere ilişkin yeni koronavirüs rehberi hazırladı.
Rehberde, Şubat 2021 itibarıyla başlatılan aşılama seferberliği kapsamında kuruluşlarda kalan engelliler, yaşlılar ve personelin aşılandığı bildirildi. Bu kapsamda, şubatta ilk doz, martta ikinci doz aşıların tamamlandığı belirtilerek kuruluşlarda aşılama sonrası geçilen normalleşme sürecinde bazı uygulamalara son verildiği, aşılamaya rağmen bazı tedbirlerin tüm kuruluşlarda devamının sağlandığı kaydedildi.
Üçüncü doz aşı uygulamasının temmuz-ağustos aylarında engelli ve yaşlı bakım kuruluşları genelinde yapıldığı bildirilen rehberde, salgınla mücadele sürerken toplumsal yaşamın farklı alanlarında alınan tedbirlere ek olarak kuruluşlardaki bazı tedbirlerin yeniden hatırlatılması ve güncellenmesi ihtiyacı olduğu ifade edildi.
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