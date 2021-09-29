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HDP'li Mithat Sancar'dan CHP'ye mesaj: Eksiksiz yapmaya hazırız!

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Giriş: 29.09.2021 23:48
Son dakika haberleri... HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Millet İttifakı azalarının pompaladığı sözde 'Kürt sorunu' ile ilgili açıklamalarda bulundu. CHP'nin medya üssü Halk TV'ye konuşan Mithat Sancar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mesaj vererek, ''CHP'nin çabası muhalefete eşik atlatma çabasıdır. Biz üzerimize düşeni eksiksiz yapmaya hazırız" dedi.
HDP’li Mithat Sancar’dan CHP’ye mesaj: Eksiksiz yapmaya hazırız!
HDP'li Mithat Sancar'dan CHP'ye mesaj: Eksiksiz yapmaya hazırız!
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