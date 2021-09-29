Seyahat edeceklere yeni kimlik kartı uyarısı! 1 Ekim’den itibaren yurt dışına çıkacaklar dikkat! Yeni kimlik kartı nasıl çıkarılır?

DOĞUM NEDENİYLE KİMLİK KARTI NASIL DÜZENLENİR?

Herhangi bir nüfus müdürlüğüne yapılan doğum bildirimlerinde kimlik kartı başvurusu alınır ve çocuk adına doğum nedeniyle kimlik kartı düzenlenir. Yurt içinde 30 gün, yurt dışında 60 gün içinde bildirilen doğum olaylarında veya 2828 sayılı Kanunun yetkili kıldığı kuruluş yetkililerince yapılan doğum bildirimleri sonucu düzenlenen kimlik kartlarından değerli kâğıt bedeli alınmaz.

KAYIP VEYA DEĞİŞTİRME NEDENİYLE KİMLİK KARTI NASIL DÜZENLENİR?

Kimlik kartının kaybolması veya değiştirilmesi durumunda sistemdeki fotoğraf altı ay öncesine ait değil ise ilgiliden son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet fotoğraf istenir ve biyometrik doğrulaması yapılarak kimlik kartı başvurusu alınır.

NÜFUS CÜZDANI VE YERLEŞİM YERİ ADRESİ OLMAMASI HALİNDE KİMLİK KARTI NASIL ALINIR?

Nüfus cüzdanı ibraz edilmemesi ve yerleşim yeri adresi bulunmaması halinde, yaptırılacak soruşturma sonucuna göre başvuru alınma işlemleri yapılır.