CHP’li vekilin kanayan yarası: Ölen teröristler! ’’Dağa çıkanların cenazesi gelmiyor, analar ağıt yakamıyor’’

PKK İLE SKANDAL 'ANLAŞMA' ÇAĞRISI

Askerlerimizi ve vatandaşlarımızı şehit eden hain terör örgütü PKK'ya da iş düştüğünü savunan Yıldırım, "Silahları toprağa gömeceğiz ve birlikte ne yaparsak eşit koşullarda beraber yaşayabiliriz diyeceğiz. Eğer birlikte yaşamaktan yanaysak, herkesin varlığını kabul edeceğiz. Herkes eşit koşullarda sandalyesinde oturacak, orada bulunacak." ifadelerini kullandı.

YILDIRIM SÖZDE ANLAŞMA İÇİN TBMM'Yİ İŞARET ETTİ

Terör örgütüyle sözde anlaşma için ilk adımı da TBMM'nin atması gerektiğini aktaran Yıldırım, "Kendi bünyesinde konuşur ve HDP'yi de muhatap alarak konuşulur" şeklinde konuştu.