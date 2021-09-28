HES kodu dönemi sona eriyor! Lokanta, kafe, AVM gibi yerlerde...

HATIRLATMA DOZU...



Yerli aşı Turkovac'ın üçüncü doz hatırlatma aşısı olarak kulanılması planlar arasında bulunuyor. Yapılan çalışmada, günde en fazla 300 bin üretilebileceği, üretim bantları için üç şirketle anlaşma yapıldığı belirtiliyor. Yetkililer, "Yerli aşının devreye girmesi, aşı ile ilgili endişelilerin güvenlerinin artması aşı olmalarını sağlayabilir. Ayrıca ithalata ödediğiniz dövizden kurtuluruz. İhracat imkanı da yaratılırsa büyük avantaj sağlanır" yorumu yapıyorlar.