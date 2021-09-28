Eski Fenerbahçeli futbolcu Sezer Öztürk yol verme kavgasında can almıştı! Cinayetin yeni görüntüsü!
Son dakika haberleri... Başta Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi dev takımlar da olmak üzere birçok takımda forma giyen eski futbolcu Sezer Öztürk ve arkadaşı, yol verme kavgasında dehşet saçmıştı. Silah ve bıçakların da dahil olduğu kavgada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi ise yaralanmıştı. Eski futbolcu Öztürk hakkında yakalama kararı çıkartılırken, cinayet anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte detaylar...
Son dakika haberleri... İstanbul Sancaktepe'de 19 Eylül Pazar günü akşam 17.30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, Halil İbrahim Scholten (24) babası, ağabeyi ve arkadaşlarıyla Paşaköy mevkine mangal yapmaya geldi. Grubun mangal yaptığı sırada yabancı plakalı araçla gelen Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk ve arkadaşı patika yoldan aracıyla geçmek için yol istedi.
Halil İbrahim Scholten, yol vermek istediği sırada ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Sezer Öztürk'ün arkadaşı ve Halil İbrahim Scholten'ın ailesi ve arkadaşlarının katılmasıyla alevlenen arbedede Halil İbrahim kaçarak vatandaşların bulunduğu alana girmeye çalışırken lüks otomobilinden ateş açan Sezer Öztürk ise hızla olay yerinden uzaklaştı.
Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada Halil İbrahim hayatını kaybederken Baba Haydar G., ağabey Duran S. ve arkadaşları Sezgin Y. ile Metin A. ise yaralandı.
ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TESLİM OLARAK TUTUKLANDI
Yapılan araştırmalar sonucunda diğer şüpheliler olan Ö.G. ve A.M.'nin de meydana gelen olayda şüpheli Sezer Öztürk'le birlikte hareket ettiği anlaşıldı.
Şüpheli A.M.'nin 20 Eylül günü kendiliğinden gelerek teslim olduğu ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınarak tutuklama istemiyle çıkartıldığı İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmasına karar verildiği öğrenildi.
SEZER ÖZTÜRK HAKKINDA YAKALAMA KARARI!
Şüpheli Sezer Öztürk ve şüpheli Ö.G.'nin halen firar durumunda oldukları bilinirken şüpheli Sezer Öztürk hakkında İstanbul Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkartıldı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Şüpheli Ö.G.'nin tespit edilen adreslerinde yapılan aramalar sonucunda herhangi bir sonuca ulaşılamazken, gün içinde şüpheli Ö.G. hakkında da tutuklanmasına yönelik yakalama emri talebinde bulunulacağı açıklandı.
Soruşturma kapsamında ise tüm müştekiler ve tanıkların emniyet ve savcılık ifadelerinin alınarak soruşturmanın tüm hızıyla devam ettiği bildirildi.
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan, cinayet anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
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