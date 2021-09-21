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İzmir açıklarında 87 düzensiz göçmen yakalandı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 21.09.2021
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İzmir açıklarında 87 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’in Seferihisar, Çeşme ve Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 105 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarılırken, illegal yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 87 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı zanlısı da Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlileri 17 Eylül günü çeşitli saatlerde, Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildikleri belirlenen lastik botlar içerisindeki 45 düzensiz göçmeni kurtardı.

3 İLÇEDE OPERASYON

Yine 17 Eylül'de, Seferihisar ilçesi açıklarında durdurulan hareketli yelkenli tekne içerisindeki 87 düzensiz göçmen ve iki göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanırken, 19 Eylül tarihinde ise Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri belirlenen lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı.

Ayrıca, yine 19 Eylül tarihinde Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 36 düzensiz göçmen de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.


Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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