İzmir açıklarında 87 düzensiz göçmen yakalandı

3 İLÇEDE OPERASYON

Yine 17 Eylül'de, Seferihisar ilçesi açıklarında durdurulan hareketli yelkenli tekne içerisindeki 87 düzensiz göçmen ve iki göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanırken, 19 Eylül tarihinde ise Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri belirlenen lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı.