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Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 197 göçmen İzmir açıklarında kurtarıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.09.2021
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Yunanistan’ın ölüme terk ettiği 197 göçmen İzmir açıklarında kurtarıldı

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 197 kaçak göçmen, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı. Aralarında göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenlerin bulunduğu bir teknenin Seferhisar açıklarında olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, 114 kaçak göçmenin bulunduğu tekneyi durdurdu.

Yakalanan göçmenler, ekipler tarafından kıyıya çıkartıldı. İşlemleri tamamlanan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Öte yandan, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 172 göçmen Dikili açıklarında, 23 göçmen Karaburun açıklarında ve 2 göçmen ise Foça açıklarında kurtarıldı. Ayrıca, göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli de gözaltına alındı.

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