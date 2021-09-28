Yunanistan’ın ölüme terk ettiği 197 göçmen İzmir açıklarında kurtarıldı

Yakalanan göçmenler, ekipler tarafından kıyıya çıkartıldı. İşlemleri tamamlanan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Öte yandan, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 172 göçmen Dikili açıklarında, 23 göçmen Karaburun açıklarında ve 2 göçmen ise Foça açıklarında kurtarıldı. Ayrıca, göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli de gözaltına alındı.