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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü: Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle tebrik etti

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Giriş Tarihi: 27.09.2021 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü: Karabağ Zaferi’nin yıl dönümü nedeniyle tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü. Erdoğan Karabağ Zaferi'nin yıl dönümünden dolayı Aliyev'e tebriklerini iletti. Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ı Karabağ Zaferi'ne ulaştıran birlik ve beraberliğin daim olması temennisinde bulundu.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, görüşmede, Karabağ'ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan mücadelenin yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e tebriklerini iletti.

BİRLİK VE BERABERLİK DAİM OLSUN

Azerbaycan'ın Anım Günü münasebetiyle, bu mücadelede şehit olanları rahmetle yad eden Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ı Karabağ Zaferi'ne ulaştıran birlik ve beraberliğin daim olması temennisinde bulundu.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin hem devlet hem de millet olarak kardeş Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "KARABAĞ" MESAJI

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Azerbaycan'ın "Anım Günü"nde tüm şehitleri rahmetle andı.

Erdoğan, mesajında, "Karabağ'ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan şanlı mücadelenin yıl dönümü Anım Günü'nde tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Qarabağ Azərbaycandır" dedi.

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