Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü: Karabağ Zaferi’nin yıl dönümü nedeniyle tebrik etti

BİRLİK VE BERABERLİK DAİM OLSUN

Azerbaycan'ın Anım Günü münasebetiyle, bu mücadelede şehit olanları rahmetle yad eden Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ı Karabağ Zaferi'ne ulaştıran birlik ve beraberliğin daim olması temennisinde bulundu.