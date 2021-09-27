Kabine kararları son dakika: Kısıtlamalar gelecek mi? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumartesi, pazar...
Son dakika... Kısıtlamalar gelecek mi? Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor. Hafta içi ve hafta sonu kısıtlamalarının yeniden gelip gelmeyeceğini merak eden vatandaşlar, Kabine Toplantısı'nda alınan kararları araştırmaya başladı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Kabine kararları nedir? Kısıtlamalar gelecek mi? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumartesi, pazar günleri yasak gelecek mi? İşte haberin detayları...
Kısıtlamalar gelecek mi? Kabine Toplantısı sonrası son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor. Günlük vaka sayısının 25 binli seviyelerde seyretmesi sonası kısıtlamaların yeniden gelip gelmeyeceği araştırılmaya başlandı. Peki, Kabine kararları nedir? Kısıtlamalar gelecek mi? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumartesi, pazar günleri yasak gelecek mi? İşte son gelişmeler...
KISITLAMALAR GELECEK Mİ?
Hemen şunu belirtelim ki, kısıtlamalar ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, koronavirüs salgınına ilişkin detayları açıkladığında ahaber.com.tr'de olacak.
TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Türkiye'de son 24 saatte 338 bin 873 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 398 kişinin testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, son 24 saatte 338 bin 873 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 398 kişinin testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 27 bin 160 oldu.
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,86, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 67,70 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplamda 105 milyon 110 bin 950'ye yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 216 bin 856 doz aşı uygulandı.
En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Muğla, Yalova, Kilis, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Antalya, Edirne, Çanakkale ve Eskişehir oldu.
En az bir doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Bingöl, Siirt, Muş, Bayburt ve Elazığ olarak sıralandı.
Sosyal medya hesabından günlük tabloyu ve bir haftalık vaka sayılarını paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugünkü vaka sayısı 26 bin 398. Yeni can kaybımız 213. Vaka sayıları son bir haftadaki seyrinde devam ettiği takdirde, yüksek sayıda can kayıplarının önüne geçemeyeceğiz. Tedbirler ve aşıyla istikrarlı bir düşüş sağlamalıyız. Son bir hafta bizi uyarıyor." ifadesini kullandı.
ENGELLİ VE YAŞLI BAKIM KURULUŞLARI İÇİN "KORONAVİRÜS REHBERİ" HAZIRLANDI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kovid-19 salgını sürecinde Bakanlığa bağlı resmi ve özel tüm engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarındaki aşı uygulama süreci ve normalleşme sürecinde, kuruluşların alması gereken önlemlere ilişkin yeni koronavirüs rehberi hazırladı.
Rehberde, Şubat 2021 itibarıyla başlatılan aşılama seferberliği kapsamında kuruluşlarda kalan engelliler, yaşlılar ve personelin aşılandığı bildirildi. Bu kapsamda, şubatta ilk doz, martta ikinci doz aşıların tamamlandığı belirtilerek kuruluşlarda aşılama sonrası geçilen normalleşme sürecinde bazı uygulamalara son verildiği, aşılamaya rağmen bazı tedbirlerin tüm kuruluşlarda devamının sağlandığı kaydedildi.
Üçüncü doz aşı uygulamasının temmuz-ağustos aylarında engelli ve yaşlı bakım kuruluşları genelinde yapıldığı bildirilen rehberde, salgınla mücadele sürerken toplumsal yaşamın farklı alanlarında alınan tedbirlere ek olarak kuruluşlardaki bazı tedbirlerin yeniden hatırlatılması ve güncellenmesi ihtiyacı olduğu ifade edildi.
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