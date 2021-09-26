Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan ’renksiz’ paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından çift doz aşılama oranını gösteren risk haritasını paylaşarak ilginç bir mesaj yayımladı.

"BUGÜN RENKSİZ BİR GÜN"

Koca paylaşımında, "Bugün renksiz bir gün, kategori değiştiren ilimiz yok. İkinci doz aşılarla haftaya Covid-19 risk haritamızı iyileştirelim!" ifadelerini kullandı.

BUGÜN RENKSİZ BİR GÜN, kategori değiştiren ilimiz yok. İkinci doz aşılarla haftaya Covid-19 risk haritamızı iyileştirelim! pic.twitter.com/8BfjGqnJT4 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 25, 2021

18 YAŞ ÜSTÜ 2. DOZ AŞILAMADA YÜZDE 70 SINIRINA ULAŞILDI

Sağlık Bakanlığı'nın Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre; 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 69,98, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 86,02 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 107 milyon 641 bin 923'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 261 bin 628 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Kırklareli, Amasya, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve İzmir oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Ağrı, Bingöl ve Şırnak olarak sıralandı.

TÜRKİYE AŞILAMADA ALMANYA'YI GERİDE BIRAKTI

Öte yandan Türkiye, dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında Almanya'yı da geride bırakarak 7. sıraya yerleşti.